Sisley Paris presenta la nuova Eau du Soir Edition Limitée 2023

Dopo l’artista franco-americana Sydney Albertini nel 2022, Isabelle d’Ornano, anima di Sisley Paris, invita la pittrice francese Ymane Chabi-Gara a vestire Eau du Soir con una delle sue creazioni, one day painting 2. In linea con il costante sostegno offerto dalla famiglia d’Ornano ai giovani artisti, questa collaborazione costituisce una tappa di rilievo in una carriera già notevole. La sua serie di opere astratte one day painting riunisce frammenti di immagini realistiche attraverso tecniche e texture diverse. Linee e colori, strutture e movimenti dialogano fra loro e generano contrasti inaspettati.

Queste associazioni trovano particolare eco nell’arte della composizione tanto cara a Isabelle d’Ornano. Una maestria che si riflette nella combinazione olfattiva di Eau du Soir, la fragranza iconica di Sisley creata nel 1990, in cui la freschezza degli agrumi si unisce alla sensualità dei fiori, in un risultato sottolineato da un’elegante scia chyprée. Infatti, le note di testa si aprono con mandarino, pompelmo e pepe per poi arrivare al cuore con seringa, gelsomino e rosa. Il tutto si chiude con le note di fondo di muschio di quercia, patchouli e muschi.

Decorata con one day painting 2, scelto appositamente da Isabelle d’Ornano, la fragranza in edizione limitata adotta un aspetto moderno, con uno stile e un carattere ben delineati. “L’opera è in perfetta sintonia con le impressioni evocate dal profumo. Le volute vegetali e la ricca e calda tonalità di giallo, in contrasto con il blu tenue, estendono l’esperienza olfattiva a una forte esperienza visiva” – “Eau du Soir mi evoca il mondo confortante e vaporoso di un caldo pomeriggio. Calore è forse la parola che mi viene in mente per prima. Il caldo tiepido alla fine di una giornata estiva, appena prima dell’emozione di una serata fuori”. Ymane Chabi-Gara.

Eau du Soir è disponibile in edizione limitata nel formato da 100ml.