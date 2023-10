Hampton di Baume & Mercier: la nuova collezione celebra la tradizione

La Collezione Hampton di Baume & Mercier e la sua celebre cassa rettangolare rappresentano un fulgido esempio di trasmissione dello stile di design insito nel DNA della Maison fin dalla sua fon-dazione, segnando una rottura estetica con i codici dell’epoca al momento del lancio nel 1994 e rivoluzionando l’orologio di forma in acciaio. La visionaria intuizione di Paul Mercier divenuto socio dell’orologiaio William Baume nel 1918 e il suo approccio artistico all’orologeria hanno continuato a distinguere la Maison anche dopo il suo ritiro nel 1937.

I tre nuovi modelli Hampton presentati da Baume & Mercier recano in sé questa impronta, espressa attraverso luminosi quadranti blu finemente lavorati in versione automatica e in una femminile versione gioiello con diamanti, e attraverso uno strutturatissimo modello in acciaio con bracciale integrato a tre file.

La Collezione Hampton propone uno dei segnatempo rettangolari più illustri dell’orologeria. La cassa traccia con delicatezza un rettangolo molto curato: linee essenziali, angoli arrotondati, anse sagomate. Le proporzioni sono slanciate e armoniose. La fluidità dei contorni cattura lo sguardo, attirato dall’equilibrio formale, dalla particolare attenzione per i dettagli e dalla lettura verticale, architettonica e altera del tempo. Tutto si fonda sulla perfezione delle proporzioni, un richiamo alla sezione aurea, simboleggiata dalla lettera greca Phi scelta come emblema da Baume & Mercier nel 1964. Da allora, tutto il sapere tramandato all’interno della Maison si basa su questo principio strutturale ed estetico.

Ispirandosi a un iconico modello anni ’60, lo stile Art Déco anni ’20 dell’orologio Hampton si presta a ogni tipo di reinterpretazione, particolarmente esaltata dalla forma rettangolare: cassa in acciaio o in oro, quadrante in una ricca gamma cromatica, versione essenziale o gioiello, ornata di diamanti; cinturino in pelle o bracciale in acciaio, in colori classici o più brillanti, integrato, intercambiabile, semplice o a doppio giro. Dedicato a un pubblico sia maschile che femminile, rappresenta il segna-tempo raffinato per eccellenza, in linea con le attuali tendenze.

Due dei nuovi modelli si vestono di un quadrante blu intenso dalle finiture raffinate, ciascuno in una propria tonalità.

Un blu opalino satinato soleil impreziosisce il modello automatico M0A10732. Grande attenzione è riservata alla diffusione della luce, che illumina il quadrante e ne irradia il centro, tracciando raggi finissimi in un rettangolo delimitato dall’indicazione di ore e minuti. L’effetto ottico e il richiamo alla forma geometrica all’interno del quadrante conferiscono vitalità e movimento al segnatempo.

Il blu si fa più profondo nel modello M0A10709, ricordando l’immensità del cielo notturno. Sfumature blu notte dal più chiaro al più scuro illuminano delicatamente il quadrante. L’effetto satinato soleil gioca con i riflessi della luce che variano in base alle diverse angolazioni e alla posizione del polso.

Il quadrante rettangolare blu opalino satinato soleil del modello M0A10732 è scandito da cifre arabe e indici rodiati rivettati per le ore e da una minuteria nera. Le lancette sono rodiate e a forma di gladio. La cassa dalle proporzioni eleganti (43 x 27,5 mm, spessore 9,95 mm), anch’essa rettangolare, è in acciaio inossidabile lucido ed è protetta da un vetro zaffiro bombato antigraffio. Il fondello in vetro zaffiro è avvitato con quattro viti ed è possibile personalizzarlo con un’incisione.

Questo modello è accompagnato da un cinturino in pelle di alligatore blu a scaglie quadrate con impunture tono su tono. Intercambiabile, si sostituisce senza attrezzi particolari, grazie ad un affidabilissimo sistema di barrette dritte a perno. È dotato di tripla fibbia pieghevole con fermaglio di sicurezza.

Il segnatempo indica ore, minuti e secondi. È animato da un movimento automatico con finiture pregiate: ponte con decoro a perlage, platina sabbiata e rifinita con motivi colimaçon, massa oscillante con decori Côtes de Genève e colimaçon. Offre una riserva di carica di 38 ore.

Impreziosito da un quadrante blu notte con diamanti, il pregevole modello M0A10709 dedicato alle donne, vanta un’eleganza da serate importanti, pur non apparendo vistoso nemmeno di giorno, grazie alla sobrietà delle linee pulite, caratteristiche della collezione e in generale di tutti i segnatempo Baume & Mercier, orologi dal design mai ostentato. Equilibrio e armonia si esprimono anche attraverso questo minimalismo decorativo.

Il quadrante sofisticato si veste di indici rodiati rivettati con 4 diamanti taglio brillante (diamanti Top Wesselton, qualità VS, 0,01 carati) a ore 6 e 12, e di lancette rodiate a forma di gladio. La minuteria è blu.

L’emblematica cassa rettangolare in acciaio inossidabile lucido è impreziosita da 28 diamanti taglio brillante (Top Wesselton, qualità VS, 0,35 carati), finemente allineati su entrambi i lati del quadrante per valorizzarlo al meglio. Lo protegge un vetro zaffiro bombato antigraffio. L’ispirazione gioielliera e la profondità cromatica si estendono alla corona in acciaio di forma cabochon, ornata da uno spinello sintetico blu. Il fondello è pieno e può essere inciso.

Le dimensioni della cassa (35 x 22,2 mm, spessore 6,92 mm), ideali per il polso femminile, offrono proporzioni perfette e rendono questo nuovo Hampton comodo e raffinato.

Altrettanto elegante, il cinturino in pelle di alligatore con fibbia ad ardiglione è blu notte lucido a scaglie quadrate con impunture tono su tono. Intercambiabile, si sostituisce senza attrezzi particolari grazie ad un sistema di barrette dritte a perno, garanzia di affidabilità.

Questo modello indica le ore e i minuti, animato da un movimento al quarzo dotato di un’autonomia di 8 anni.

La silhouette rettangolare del modello M0A10740 è scandita armoniosamente da un ritmo insieme uniforme e ricco di contrasti, alternando con raffinatezza acciaio, grigio e bianco; lucido e satinato; linee verticali e orizzontali del bracciale.

Al centro del quadrante, dove si incontrano le lancette a gladio rodiate e fino alla loro estremità, è riproposto il motivo rettangolare, che si estende lungo tutta la minuteria grigia e sul perimetro del quadrante, dove partono le cifre arabe e gli indici rodiati rivettati. Il bianco opalino che riveste delicatamente il quadrante fa risaltare ogni dettaglio di questa ricercata composizione grafica.

La cassa dalle linee essenziali accresce l’effetto scultoreo. Realizzata in acciaio inossidabile lucido, misura 43 x 27,5 mm e 8,65 mm di spessore ed è protetta da un vetro zaffiro bombato antigraffio. Il fondello pieno è avvitato con quattro viti e può essere inciso.

Il nuovo bracciale integrato, costituito da tre file, in acciaio inossidabile lucido-satinato si inserisce senza soluzione di continuità nella dinamica della struttura che, basandosi sul principio dell’equilibrio perfetto, risulta fluida, semplice ed elegante al tempo stesso. È stato progettato con un nuovo design più arrotondato per offrire maggiore comfort. La tripla fibbia pieghevole è munita di fermaglio di sicurezza.

Questo modello indica le ore e i minuti, animato da un movimento al quarzo dotato di un’autonomia di 8 anni.

Lo scrigno rettangolare della Collezione Hampton continua a rivoluzionare i limiti della creatività, e i suoi fondamenti strutturali ed estetici ispirati al design sono rielaborati alla perfezione grazie agli effetti grafici, cromatici e preziosi dei nuovi modelli.