Il rituale in tre fasi di LE LIFT PRO de Chanel

Chanel arricchisce il protocollo dei trattamenti ad alta tecnologia LE LIFT PRO con un nuovo trattamento dai potenti principi attivi: LE LIFT PRO Masque Uniformité.

Si tratta di una maschera da utilizzare con un rituale in tre fasi:

LE LIFT PRO Concentré Contours

LE LIFT PRO Crème Volume

LE LIFT PRO Masque Uniformité

Arricchita con il principio attivo enzimatico estratto dal miele di ape melipona, che agisce sulla fase più avanzata della senescenza, la formula di LE LIFT PRO Masque Uniformité aumenta la luminosità della pelle e completa l’azione delle formule LE LIFT PRO ridefinendo i volumi e i contrasti del viso, per ripristinare l’aspetto del triangolo della giovinezza. All’origine del fenomeno di inversione del triangolo della giovinezza vi è la senescenza cellulare, un processo che la Ricerca CHANEL studia da oltre 10 anni.

Nel suo laboratorio a cielo aperto in Costa Rica, la Ricerca CHANEL ha identificato un principio attivo dai potenti benefici, selezionato per la sua composizione enzimatica unica che gli conferisce proprietà biologiche straordinarie: il principio attivo enzimatico estratto dal miele di ape melipona. Questo attivo proviene da una filiera sviluppata in collaborazione con Alianza Campesina Flora Nueva, partner locale di CHANEL, preservando la biodiversità della regione e contribuendo allo sviluppo economico dei produttori.

La formula di LE LIFT PRO Masque Uniformité contiene la massima concentrazione di questo principio attivo enzimatico, che mostra una nuova azione preventiva sulle macchie cutanee legate all’età.

Questa maschera dalla consistenza avvolgente e riconfortante offre un’azione uniformante. La sua formula contiene un’alta concentrazione di:

principio attivo enzimatico estratto dal miele di ape melipona, per rinforzare il reticolo cutaneo e la luminosità della pelle;

niacinamide, per inibire la migrazione dei melanosomi, correggere e contrastare le macchie cutanee;

Centella asiatica, dall’azione lenitiva;

acido ialuronico, per un’idratazione duratura.

Le discromie dovute alle macchie pigmentarie diminuiscono, mentre i contrasti di luci e ombre sono riequilibrati. Dopo una sola notte di applicazione, la pelle appare più levigata e più luminosa.

La maschera può essere utilizzata in due modi:

Applicarne uno strato sottile dopo LE LIFT PRO Concentré Contours e lasciarla in posa tutta la notte.

Come tocco di luminosità, applicarne uno strato sottile e lasciarla in posa 10 minuti.

Se necessario, rimuovere l’eccesso di prodotto con un dischetto di cotone o risciacquare. Completare il rituale di trattamento applicando LE LIFT PRO Concentré Contours e LE LIFT PRO Crème Volume.

Le formule prive di profumo della linea antietà LE LIFT PRO di CHANEL sono adatte a tutti i profili di pelle, anche a quelle sensibili. Questi trattamenti possono essere utilizzati nell’intervallo di tempo tra due procedure dermo-estetiche per mantenerne i risultati.