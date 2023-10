Club Absolute, tra le stufe a pellet più vendute della collezione MCZ

Club, della collezione MCZ, ha visto nel 2021 un restyling completo ad opera del designer Pablo Dorigo. Nel 2022 viene introdotta la nuova versione Club Absolute che, grazie al rivestimento in metallo, si presenta con un’estetica ancora più essenziale. Club Absolute affianca quindi la versione tutta in ceramica: il design viene ulteriormente pulito con la scelta del metallo per i fianchi ed il pannello frontale. Solo il top rimane in ceramica in due colori: black e white, così come per fianchi e pannello. Disponibile in 11 versioni per rispondere alle esigenze più diverse (3 versioni core, 2 versioni ad aria, 4 canalizzate e 2 idro), la stufa è realizzata con una struttura in acciaio, mentre la griglia di ventilazione, la porta, il braciere e lo sportello di caricamento pellet in ghisa. L’ultima novità sono le versioni Core: sono dotate della nuova tecnologia di combustione CORE che permette un abbattimento del 40% delle emissioni rispetto ai più severi limiti europei, regalando una fiamma spettacolare ed un vetro che rimane pulito molto più a lungo.

Club Absolute è pensata per rendere la vita ancora più facile all’utilizzatore finale. È dotata infatti di un sistema evoluto e automatico di pulizia che permette di eliminare le ceneri solo una volta ogni 7/10 giorni.

Il cassetto cenere è di ampie dimensioni in grado di raccogliere tutto l’incombusto prodotto. Il braciere è autopulente con sistema di raschiamento meccanico che si attiva automaticamente ad ogni spegnimento ed ogni volta in cui il sensore rileva un accumulo di cenere.

Club Absolute è disponibile nelle versioni Comfort Air, un particolare sistema di canalizzazione dell’aria calda di MCZ, che permette di scaldare più ambienti anche non comunicanti, fino a una distanza massima di 8 metri. Per completare il kit Comfort Air, MCZ propone diffusori particolarmente curati e minimali, posizionabili liberamente (anche in prossimità del pavimento) e disponibili in più finiture (metallo, vetro o ceramica), studiati per chi ama il dettaglio anche nella diffusione del calore.

Funzionano inoltre come eleganti lampade a parete, che amplificano l’effetto di relax e comfort. All’interno dei diffusori è contenuta una vaschetta per l’acqua, che con l’uscita dell’aria calda vaporizza e assicura la corretta umidificazione dell’ambiente. Per un piacevole effetto di aromaterapia, si possono aggiungere le fragranze o le essenze preferite.

Se si desidera utilizzare la stufa per scaldare anche l’acqua dei termosifoni e dei bagni, le versioni Hydro di Club Absolute sono un’alternativa validissima alle ormai costose caldaie a gas tradizionali. Si collegano infatti all’impianto di casa. Circa il 90% della resa globale della stufa viene trasferito all’impianto idraulico, garantendo il riscaldamento ottimale delle stanze con termosifoni e producendo anche acqua calda sanitaria per tutti gli usi di casa.

Club Absolute è dotata della tecnologia Maestro+, installata di serie in questo modello, grazie alla quale è possibile gestire la stufa direttamente da smartphone, tramite un’app dedicata, sia fuori che dentro casa, collegandosi tramite rete internet domestica (router) oppure direttamente via Bluetooth. È possibile controllare la stufa anche tramite un innovativo pannello digitale a scomparsa montato di serie sul top che integra le funzionalità d’uso ordinarie e straordinarie. Opzionale invece il telecomando freestaning, dotato di termostato ambiente che indica con precisione la temperatura in ogni punto in cui viene lasciato.

Club Absolute è perfetta per le case ben isolate in cui è indispensabile non compromettere l’equilibrio e l’efficienza energetica dell’ambiente. Infatti, grazie alla tecnologia Oyster, la stufa è perfettamente ermetica: non consuma l’ossigeno dell’ambiente ma lo preleva direttamente dall’esterno. L’unico scambio con la stanza in cui è installata è quindi l’emissione di calore, per un benessere totale all’insegna della massima efficienza.