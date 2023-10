Il lusso discreto della collezione Clifton Baumatic di Baume & Mercier

Giocare con lo stile, dal più informale al più prezioso, è la quintessenza di Baume & Mercier e la Collezione Clifton vi si presta con creatività e altrettanto savoir-faire. Il Clifton Baumatic Data e Fasi lunari M0A10736 e il Clifton Baumatic M0A10713 trovano spazio grazie a una declinazione lussuosa con cassa rispettivamente in oro rosa (750/1000) lucido satinato e in acciaio e acciaio placcato oro rosa (750/1000) lucido satinato, indici e lancette dorati e sofisticate finiture. Già disponibile nel diametro 42 mm, il Clifton Baumatic Data e Fasi lunari si presenta per l’occasione con una nuova cassa rielaborata appositamente per quest’inedita versione da 39 mm, ideale per tutti i polsi.

Entrambi i modelli sono dotati del movimento automatico di manifattura Baumatic. Lato movimento, i ponti sono decorati a perlage, la platina è sabbiata e rifinita con motivi colimaçon, mentre la massa oscillante con decori Côtes de Genève a finitura colimaçon è dorata e traforata. Particolarmente elegante, il quadrante del Clifton Baumatic M0A10713 si tinge di una tonalità cioccolato dalle sottili sfumature in dégradé, che rivela un sapiente utilizzo del colore e della luce, firma della Maison. La raffinatezza del design si estende anche al cinturino: in pelle di alligatore marrone per il Clifton Baumatic Data e Fasi lunari M0A10736 e in pelle di vitello patinata marrone per il Clifton Baumatic M0A10713. Dal punto di vista tecnico, il Clifton Baumatic Data e Fasi lunari M0A10736 si dota della particolare complicazione orologiera che indica i cicli lunari.

Adatto ad ogni stile e ogni occasione, frutto di una solida competenza orologiera, il modello Clifton Baumatic rappresenta l’orologeria tradizionale di alta gamma cara a Baume & Mercier, presente nel DNA del brand fin dalla sua creazione. Designer e orologiai della Maison privilegiano i segnatempo dall’eleganza intramontabile e si concentrano fin nei minimi dettagli sulla qualità dei materiali, su texture e colori, armonizzando e diversificando forme, materiali e palette cromatica. Selezionano i componenti migliori, curano le finiture e prestano particolare attenzione all’assemblaggio all’interno della manifattura di Les Brenets, in un dialogo tra rigore e libertà avviato da William Baume e Paul Mercier, l’orologiaio e l’esteta fondatori del brand, un dialogo che continua ininterrotto da quasi 200 anni grazie alla padronanza delle espressioni stilistiche e ad un’esigente visione della bellezza. Con Baume & Mercier, il tempo si lascia ammirare in uno scrigno nobile ed essenziale.