ELEMIS presenta Pro-Collagen Green Fig Cleansing Balm

L’iconico Pro-Collagen Cleansing Balm di ELEMIS, un prodotto best-seller per la cura della pelle fin dal suo lancio, con una vendita ogni 10 secondi, è ora disponibile in una nuova versione aromatica. L’efficace texture 3 in 1 rimane invariata, sciogliendo il trucco ostinato, la sporcizia e le impurità superficiali, ma con una fresca ed evocativa fragranza al fico verde che promette di trasportarvi in una fuga mediterranea.

Si aggiunge ai tre Pro-Collagen Cleansing Balm permanenti: l’acclamato Original, il Rose dal profumo floreale e il Naked senza fragranza, conservando il classico approccio sensoriale alla skincare del brand. ELEMIS presenta l‘edizione limitata del Pro-Collagen Cleansing Balm al fico verde, caratterizzato da una fragranza fresca, calda ed evocativa. Lasciatevi trasportare fuori dai soliti percorsi e accomodatevi sotto gli alberi di fico, mentre assaporate la dolcezza mielosa dei frutti mediterranei che maturano al caldo. Respirate profondamente l’aroma fresco e caldo del legno portato da una brezza inaspettata, arricchito dai lamponi appena raccolti. Il sole si è dato da fare, con una miscela di bergamotto agrumato e cocco cremoso. Dal giorno alla notte, la mente viaggia verso miti serate crepuscolari. Un momento di relax e distensione nell’atmosfera estiva mediterranea.