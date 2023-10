5 tendenze per l’uso di pietre naturali nell’interior design

La scelta delle pietre naturali è sicuramente vincente in qualsiasi progetto di interior design. Grazie alla loro texture naturale e alle lavorazioni pregiate, questi materiali sanno tirare fuori da ogni ambiente l’anima più pura e legata alla terra, senza però dimenticare il tocco di classe. Individuare gli esperti del settore come Antolini, che crea vere e proprie lastre haute couture a partire da pietre naturali, assicura la riuscita del progetto. Da parte del designer, serve il guizzo dell’originalità, anche nel solco delle tendenze più attuali. Eccone 5 da rivisitare con estro.

1. Marmo minimalista di ispirazione scandinava

Il minimalismo è ovunque e per una buona ragione. Spazi puliti e luminosi sono apprezzati sia negli ambienti domestici che in hotel, ristoranti, ambienti commerciali in cui il lusso sia una prerogativa. E nessuna pietra è più lussuosa del marmo, vero gioiello dei materiali naturali. Si declina in infinite sfumature e in ognuna di esse raccoglie la luce, naturale e artificiale, e la rifrange in mille modi. Basta lui, assoluto e prezioso, per un rivestimento che sia davvero pregiato e di grande impatto.

2. Mix di pietre naturali

Dalla soapstone alla quarzite passando per onice e granito, le pietre naturali mixate tra loro danno vita ad ambienti originali e di gran prestigio. Non basta un accostamento qualsiasi però: qui il gusto dell’interior designer può esprimersi al meglio con abbinamenti che esaltino ogni singolo elemento all’interno di un progetto. Le meraviglie della natura risplendono di luce propria, riempiono lo spazio come opere d’arte e raccontano la storia e la fantasia irripetibile di chi ha pensato il loro abbinamento.

3. Sostenibilità nell’architettura: scegliere le pietre locali

La tendenza alla sostenibilità, presente in tutti i settori, si fa sentire anche nell’architettura e nel design di interni. Così le pietre naturali vengono scelte tra quelle locali, e in Italia non c’è che l’imbarazzo della scelta. Marmo, granito e travertino delle nostre terre sono tra i più pregiati al mondo e utilizzarli nella realizzazione di edifici contemporanei vuol dire richiamare la grandezza della nostra storia, naturale e artistica, per tutte le generazioni che verranno.

4. Attenzione al tatto: le texture più originali

Non è più il solo impatto visivo che dona carattere a un ambiente, ma anche l’espressione tattile dei suoi rivestimenti. Le pietre naturali sono il modo migliore per accostare texture diverse. La liscissima soapstone e il granito granuloso, che ricorda l’essenza minerale del materiale. E poi il marmo prezioso accanto al legno grezzo; la delicata quarzite abbinata a elementi metallici. Le dita scorrono sulla superficie e scoprono anfratti, rievocano ricordi, creano nuove sensazioni indimenticabili.

5. Biophilic design e amore per la natura

Il design biophilic, ispirato dalla connessione innata tra l’essere umano e la natura, è una tendenza dominante nell’architettura contemporanea. L’uso sapiente delle pietre naturali assume un ruolo di primo piano, consentendo di creare spazi esterni che si fondono armoniosamente con l’ambiente circostante. Le pietre naturali, come il granito e la quarzite, sono scelte ideali per progetti di design biophilic grazie alla loro resistenza alle intemperie e alla capacità di resistere al passare del tempo. I pavimenti, i muri e i rivestimenti esterni realizzati con questi materiali non solo conferiscono agli spazi un aspetto elegante e rustico, ma offrono anche una sensazione di continuità con la natura. Questi spazi all’aperto possono essere arricchiti con elementi come piante native, acqua corrente e illuminazione naturale. La combinazione di pietra naturale e elementi naturali crea un’atmosfera rilassante e rigenerante. Il biophilic design con pietre naturali, infatti, non solo migliora il benessere delle persone, ma promuove anche la sostenibilità: poiché molte di queste pietre possono essere estratte localmente, riducendo così l’impatto ambientale.