Il cocooning secondo Noctis: nuance e texture che scaldano il cuore

Con l’arrivo della nuova stagione, la camera da letto si trasforma in un nido, un rifugio intimo in cui cercare riparo dalle incombenze quotidiane. A farla da padroni, nuance calde, colori tenui e tonalità neutre: le loro innate proprietà terapeutiche favoriscono il riposo e donano calore e benessere agli ambienti. È l’effetto cooconing. Noctis – affermata realtà con una straordinaria expertise nell’ambito dei letti tessili 100% Made in Italy – lo interpreta con una selezione di letti dai toni caldi e dalle texture avvolgenti in grado di infondere agli spazi un’aura di leggerezza e comfort ed evocare un senso di pace profondo. Un esempio?

Hug 04 Soft: linee originali, essenzialità e grandi contenuti tecnici sono i tratti distintivi di questo letto soffice e in grado di donare benessere agli spazi e a chi li vive. Personalizzabile anche con i piedini nella colorazione Pantone, Hug 04 Soft cela un invito ad accarezzare la sua avvolgente morbidezza.

London: i suoi morbidi volumi conquistano già al primo sguardo: la testata, realizzata in schiumati extra soft, regala una sensazione di comfort assoluto. Intimo e accogliente, London avvolge di calore e bellezza le notti autunnali e ci concede una pausa di benessere dall’incalzante ritmo quotidiano.

SO Lively: così vivo, così glam così…. SO! I cuscinotti, caratterizzati da un bottone centrale e da un cordoncino perimetrale, sono realizzabili nello stesso colore del rivestimento scelto per la struttura del letto oppure in contrasto di colore. Linee armoniche e forme organiche, le parole d’ordine di questo letto che avvolge e regala soffici coccole.

SO Pop: con cuscini realizzati in schiumato ad iniezione, la versione Pop della celebre collezione SO si caratterizza per il particolare voulant a perimetro dei cuscini, realizzabili nello stesso colore del letto o a contrasto. Un letto che rappresenta una piacevole oasi in cui rifugiarsi dal caotico mondo esterno.

La produzione Noctis comprende proposte di altissima qualità che, in ogni dettaglio e in ogni finitura, esaltano la superiorità del Made in Italy, in perfetto stile cocooning.