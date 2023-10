Chanel presenta la collezione Ready-to-Wear Primavera-Estate 2024

A poca distanza dal mare, sulle colline di Hyères, la villa modernista di Charles e Marie-Laure de Noailles (progettata dall’architetto Robert Mallet-Stevens nel 1923), vede protagonista la collezione Ready-to-Wear Primavera-Estate 2024 by Chanel. L’euforia della luce e del colore, la profusione di motivi geometrici, il gioco di asimmetrie contrastanti, patchwork, righe, quadri e righe danno ritmo a una collezione che evidenzia la propria idea di eleganza e spensieratezza. Ci sono vestaglie in tweed multicolore, nero o rosa, e giacche in spugna rigata di ogni colore. Abiti in neoprene, abiti e pantaloni in pizzo sono ornati da motivi floreali. Questa gioia di vivere si estende ad abiti corti e top a pieghe soleil, bermuda a righe e giacche doppiopetto portate aperte con le mani in tasca.

“Questa collezione Ready-to-Wear Primavera-Estate 2024 è un inno alla libertà e al movimento, e racconta una storia che ha le sue origini nei giardini di villa Noailles”, spiega Virginie Viard, Direttore Artistico Chanel. Costumi da bagno, babydoll di organza, abbigliamento sportivo e abiti da sera seguono tutti lo stesso percorso. Qui gli abiti sono liberati dalle costrizioni ed emancipati dalla struttura. La vita è bassa, i tacchi sono piatti. Gli abiti sono leggeri e molto elastici: senza spalline, senza fodera. Gilet, cardigan indossati come abiti con senso di libertà, pantaloni con tasche, shorts a gamba larga e gonne asimmetriche, fiocchi e pieghe completano questo studio sulla vita in movimento. Una certa idea di sensualità attraversa gli abiti, camicie, sottovesti, top di reggiseno – in organza nera, la cui trasparenza consente infinite stratificazioni.

Richiami a Marie-Laure de Noailles e Gabrielle Chanel, unite dalla forza di carattere e dall’amicizia con le avanguardie artistiche, si fondono negli occhiali da sole neri ornati da catene dorate. Sostenuta da un’atmosfera di gioia, sport e celebrazione, la collezione Ready-to-Wear Primavera-Estate 2024, elegantemente spensierata, è un invito a godersi la vita all’aria aperta.

