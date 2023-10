Hair Rituel by Sisley presenta Le Spray Fixant Invisible

Capelli soffici, setosi e lucenti. Così i capelli possono esercitare al massimo il loro sex appeal. I Laboratori di Ricerca Sisley, alla ricerca di un perfetto equilibrio per capelli con un’acconciatura dalla tenuta morbida e duratura dall’effetto naturale presentano Le Spray Fixant Invisible di Hair Rituel by Sisley. Si tratta di uno spray per capelli di nuova generazione che aiuta a realizzare facilmente l’acconciatura che si desidera, comodamente a casa mantenendo i capelli elastici e luminosi.

La sfida vinta dalla Ricerca Sisley mette in mostra un risultato meraviglioso reso possibile da una vaporizzazione fine e omogenea del prodotto. Una formula non appiccicosa, quasi impercettibile sui capelli. Versatile, Le Spray Fixant Invisible (disponibile nella versione da 250ml) può essere spruzzato anche sulle radici dei capelli per un effetto texturizzante, conferendo istantaneamente volume e corpo. Svolge inoltre un’azione anti-crespo e anti-umidità. Il tutto in una formula che combina la Pro-vitamina B5 e l’Acetato di Vitamina E per prendersi cura della fibra capillare e donare massima lucentezza e morbidezza. Lo Spray Fixant Invisible è il prodotto perfetto per un utilizzo quotidiano. Inoltre, può dare forma all’acconciatura senza impedirne il movimento naturale. La caratteristica fragranza, sempre irresistibile, contribuisce a rafforzare la vitalità dei capelli.

E’ un prodotto versatile in grado di essere utilizzato per ogni tipo di capello, asciutto o bagnato… a qualsiasi stile di vita e desiderio.

“Le Spray Fixant Invisible è molto efficace sui capelli fini, vaporizzato a distanza, per creare una bella texture e mantenere il volume. Utilizzato più da vicino, è ideale per perfezionare un’acconciatura più elaborata e legata, come una coda di cavallo molto stretta ad esempio, così da tenere a bada i ciuffi. Al mattino, lo usiamo per dare ai capelli tenuta e lucentezza; alla sera, per rifinire un’acconciatura glamour e sofisticata. Per rimuoverlo, basta spazzolare. Non è necessario uno shampoo; dopo una notte, i capelli avranno bisogno solo di una leggera vaporizzazione per essere nuovamente modellati”. Stéphane Bodin – hairstylist partner del marchio Hair Rituel by Sisley.