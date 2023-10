In Aéras propone un rituale di ben-essere per l’autunno

In Aéras propone un rituale di ben-essere che sfrutta i benefici delle erbe botaniche della Sardegna, raccolte in luoghi incontaminati, seguendo i ritmi naturali dettati dalla tradizione e altamente sostenibili.

Visione Potent Restorative Night Cream

Salvia, Iperico e Rosmarino. Sono gli ingredienti di Visione Potent Restorative Night Cream, che attraverso una speciale formulazione, garantiscono un’azione rivitalizzante, dermopurificante e nutriente, che restituisce alla pelle del viso turgore ed elasticità durante il riposo notturno. Gli attivi contenuti in queste preziose erbe botaniche aiutano infatti la pelle nel naturale processo di rigenerazione ricreando la barriera protettiva e stimolando la riparazione degli strati profondi.

Un’emulsione dove trionfano gli antiossidanti per eccellenza: tra tutti I’iperico, considerato tra i più potenti antirughe naturali grazie al fitocomplesso di ipericina, ipertrofina e flavonoidi. Il momento dell’applicazione della crema diventa un rituale in cui i profumi trasportano i sensi verso uno stato di chiarezza mentale e distacco utile per abbandonarsi al sonno rigenerante della notte. 82 € | 50ml

Visione Super Reparative Night Serum

Visione Super Reparative Night Serum è un potente mix di oli botanici ed essenziali che ripara la pelle durante la notte, quando è più ricettiva alla rigenerazione, assicurando così un effetto radioso al risveglio. Mentre ripara e distende la pelle, il siero coinvolge i sensi rafforzando lo sguardo interiore e donando chiarezza d’intuito.

La sinergia tra gli oli vegetali (dalle più alte percentuali di acidi grassi tra cui Omega 3, acido linoleico ed oleico, vitamine A, B ed E) e l’olio essenziale di Iperico, stimola il metabolismo cellulare epidermico, contrastando l’invecchiamento cutaneo precoce.

La composizione è arricchita con olio essenziale di OUD: il legno degli Dei, considerato il più sacro e pregiato (dalle forti proprietà antiossidanti e riequilibranti) predispone al rituale e apre il mondo delle note di In Aéras. 74€ | 30ml