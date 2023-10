I segreti di bellezza per un autunno al top

L’autunno è la stagione che sancisce l’arrivo dei primi freddi e può determinare diversi cambiamenti anche nell’organismo.

In particolare, in questo periodo dell’anno risulta fondamentale ricaricare le batterie, liberandosi dallo stress accumulato nel post estate e dai danni che il sole ha procurato a tutto il corpo, preparandosi al meglio all’arrivo dell’inverno.

In questa stagione viso, corpo e mente hanno bisogno di qualche attenzione in più, sia nell’organizzazione della propria beauty routine che dell’alimentazione.

I segreti di bellezza per una pelle luminosa anche in autunno

Con i primi freddi autunnali non è raro che la pelle appaia secca e disidratata, con una texture squamosa e dal colorito spento, che presenta discromie e qualche piccola ruga d’espressione.

Per recuperare tono e benessere, in questo periodo dell’anno la pelle ha bisogno di essere rigenerata, ricorrendo, oltre a un’adeguata detersione, anche a scrub esfolianti delicati.

Naturalmente, è necessario fornirle anche la giusta idratazione, inserendo nella beauty routine creme idratanti specifiche per viso e corpo.

Le formule più consigliate sono quelle corpose a base di antiossidanti, acido ialuronico e vitamine A e C, vere e proprie alleate di bellezza per affrontare al meglio la nuova stagione.

Malinconia? Ecco i profumi con cui abbracciare l’autunno

L’autunno è una stagione che può favorire malinconia e sbalzi di umore. Per superarla al meglio e contrastare la naturale introspezione cui si è soggetti in questo periodo dell’anno, può essere utile utilizzare un nuovo profumo: una fragranza che esalti le atmosfere autunnali con note semplici, ma capaci di rigenerare i sensi.

Tra i profumi perfetti per questa stagione è possibile annoverare le proposte di Fragonard, una linea di essenze pregiate che rievocano le magiche atmosfere provenzali degli agrumeti della Costa Azzurra e dei campi di lavanda in fiore.

Tra note fruttate, bouquet floreali e fragranze francesi, la linea offre ai sensi combinazioni olfattive esclusive, perfette per favorire il processo di rigenerazione autunnale e garantire un’esperienza inebriante.

Al giorno d’oggi sono disponibili anche online, presso portali specializzati nella vendita di prodotti di bellezza di nicchia come, per esempio, 50 ml.

I segreti di bellezza per prendersi cura dei capelli in autunno

Anche la chioma può risentire del cambio di stagione e perdere la sua naturale bellezza. Difatti, anche se in autunno i capelli sono fisiologicamente soggetti a una maggiore caduta, molto spesso risentono anche di un’estate che li ha impoveriti, sfibrati e disidratati.

Che siano lisci, mossi o ricci, in questo periodo dell’anno è dunque necessario prendersi cura dei capelli con una certa continuità, scegliendo formule specifiche e all’occorrenza ad alta nutrizione.

Naturalmente, una corretta hair routine resta il modo più veloce per restituire alla chioma il suo vigore naturale. Proprio per questo, ogni buona abitudine che si rispetti, ha inizio sempre dalla scelta di uno shampoo adatto al proprio tipo di capello. Il consiglio è quello di optare per trattamenti idratanti e ristrutturanti, fondamentali per restituire bellezza ai capelli che subiscono gli effetti dell’autunno.

In questo periodo dell’anno non può quindi mancare una maschera ristrutturante per capelli deboli e fragili, un prodotto che può essere applicato dopo lo shampoo per nutrire e rigenerare la chioma dalla radice alle punte.

Si tratta di prodotti come Restructuring Hair Mask di Hobr Pergh, che offrono infatti un’azione di ripristino sulla fibra cheratinica dello stelo: un trattamento d’urto che dona ai capelli vitalità sin dalla prima applicazione.

Nuovi ritmi e alimentazione per dare il benvenuto all’autunno

Tra gli alleati più importanti dell’organismo in autunno è possibile annoverare senza dubbio l’alimentazione.

In particolare, è bene ricordare che i cibi di stagione, grazie a un maggiore apporto di liquidi, sono dei veri e propri toccasana per l’organismo, oltre a essere in grado di assicurare un alto contenuto di tutte quelle vitamine fondamentali per il benessere di pelle e capelli.