È tempo di una fuga esotica con la nuova barretta IC.ON al cocco firmata Gusto 17

Gusto 17, l’innovativo ed originale concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato, presenta la nuova Barretta gelato IC.ON al Cocco con cuore croccante di Wafer al Cioccolato, copertura di Cioccolato Bianco e scaglie di Cocco: un viaggio di gusto che stavolta diventa esotico e arricchisce la linea di Barrette IC.ON, le iconiche barrette gelato di Gusto 17 realizzate artigianalmente con le migliori eccellenze del territorio, proposte in diversi gusti e coperture al cioccolato, come la Barretta gelato al Fiordilatte con cuore di Caramello Salato, ricoperto di Cioccolato al Latte e Arachidi, la sua versione vegan al Cioccolato Fondente 72% con cuore di Amarene Brusche di Modena IGP e la versione senza zuccheri raffinati con Gelato alla Nocciola Piemonte IGP, un cuore al miele di acacia di Giorgio Poeta e copertura di Cioccolato al Latte croccante alle Nocciole.

Fedele alla sua natura di ‘gelato personalizzato’, anche per la realizzazione della nuova barretta al Cocco e wafer al cioccolato, Gusto 17 ha coinvolto i propri clienti e digital lover per suggerire gli ingredienti della barretta gelato ideale: attraverso, infatti, un social voting è stato chiesto di creare la barretta ‘esotica’ ideale, mixando gli ingredienti che avrebbero voluto ritrovare e degustare. Il risultato, combinato con la ricerca e la grande artigianalità di cui è intriso ogni prodotto firmato Gusto 17, è la nuova barretta in cui un delicato gelato al cocco incontra la croccantezza del wafer al cioccolato racchiuso in una cover di cioccolato bianco e cocco.

Tutti i prodotti firmati Gusto 17 sono realizzati esclusivamente con gelato artigianale fresco, privo di addensanti, conservanti e coloranti artificiali e con ingredienti selezionati tra le migliori eccellenze del territorio.