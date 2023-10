La leggenda del tennis Roger Federer e il famoso stilista JW ANDERSON insieme per Uniqlo

UNIQLO annuncia il lancio della nuova collezione Roger Federer by JW ANDERSON, una linea nata dalla collaborazione tra il Global Brand Ambassador di UNIQLO Roger Federer e il designer britannico JW ANDERSON. Una collezione che mette insieme lo stile classico di Roger con l’interpretazione moderna e colorata dell’abbigliamento sportivo e performante di JW ANDERSON. Pensata per coloro che conducono una vita attiva e confortevole senza soluzione di continuità tra sport e quotidianità.

“Siamo assolutamente entusiasti di lanciare la nostra nuova collezione disegnata congiuntamente da Roger Federer e JW ANDERSON. Un nuovo stile di LifeWear creato combinando i talenti unici di una leggenda del tennis e di un leader della moda”, ha affermato Koji Yanai, Fast Retailing Senior Executive Officer e Head of UNIQLO Global Marketing inclusa la parte sportiva. “Durante lo sviluppo del suo abbigliamento per il tennis, abbiamo spesso scambiato opinioni con Roger su come potesse essere indossato e apprezzato sia dentro che fuori dal campo. Con questo in mente, abbiamo subito pensato a JW ANDERSON perché ha una profonda conoscenza dell’abbigliamento sportivo e performante. Sono fiducioso che tutti troveranno nella nuova collezione qualcosa che si adatta al loro stile quotidiano individuale”.

Roger Federer ha commentato: “Ho sempre desiderato avere una collezione perfetta per giocare a tennis ma anche versatile per le altre parti della vita quotidiana. Sono fortunato che Jonathan abbia condiviso questa visione. Insieme, siamo stati in grado di creare una linea elegante e confortevole radicata in uno stile da tennis classico. Jonathan è talentuoso, creativo e incredibilmente con i piedi per terra. È stato un piacere lavorare con lui a questa collezione”.

Jonathan Anderson ha dichiarato: “Quando mi è stato chiesto di creare una collezione con Roger, ricordo di essere stato molto felice ed emozionato. Questo perché sono stato decisamente influenzato da guardare Roger giocare. Pensando a cosa significhi LifeWear per tutte le persone che ammirano Roger, abbiamo disegnato una collezione che potrebbe essere indossata in un vero e proprio match, per un look classico, o altrettanto facilmente in città. Abbiamo creato qualcosa di qualità e senza tempo.”

Oltre a polo e short in materiale UNIQLO DRY EX, la collezione, creata attraverso un dialogo costante con Jonathan Anderson, comprende molti capi genderless come easy pants in nylon con linee lungo i lati come accenti di colore, un sorprendente maglione girocollo in lana premium con colori audaci e dettagli in maglia, e una giacca in pile full zip accentuata da una tasca sul petto con materiale a contrasto.