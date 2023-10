Les Beiges Poudre Belle Mine Naturelle: le nuove “polveri” by Chanel

Chi cerca di esibire un viso dall’effetto radioso e naturale che dura tutto il giorno, può trovare un alleato nella Collezione Les Beiges Poudre Belle Mine Naturelle di Chanel. Oggi la Maison svela una formula rivisitata, nuove tonalità e un nuovo packaging ricaricabile.

Grazie alla formula sublimata dall’olio al gelsomino, la polvere si applica con disinvoltura, offrendo un confort ottimale e un risultato luminoso e impercettibile. La formula contiene inoltre un complesso composto da due pigmenti che riflettono la luce e da un pigmento fotoadattativo, per un colorito fresco e naturale che risplende in ogni condizione di luce.

Les Beiges Poudre Belle Mine Naturelle è ora disponibile in una gamma di 12 tonalità, di cui 4 nuove nuance. Il pennello a mezzaluna e la consistenza confortevole consentono un’applicazione intuitiva, modulabile secondo i propri desideri: scegliere una tonalità più chiara rispetto al proprio incarnato per un colorito delicatamente luminoso, oppure applicare una nuance più intensa per un delicato effetto abbronzato. Estremamente leggera, Les Beiges Poudre Belle Mine Naturelle si fonde sulla pelle, avvolgendola in un velo di luce. Un concentrato di luminosità che rende l’effetto naturale un vero e proprio stile.