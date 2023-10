Törggelen & wellness all’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo

Non c’è autunno senza Törggelen in Alto Adige. Questa antichissima tradizione culturale altoatesina, che da inizio ottobre fino alla fine di novembre apre le porte dei masi per offrire agli ospiti un assaggio di vino novello, castagne e altri prodotti tipici, è un appuntamento che arriva puntuale quando le foglie degli alberi si tingono di incredibili sfumature di colore, l’aria si fa frizzantina e il sole tiepido riscalda ancora il viso.

Sono proprio queste le giornate più belle, all’insegna della cordialità e del bon vivre, giornate che invitano a riunirsi tutti intorno al fuoco, a sbucciare castagne appena arrostite e sorseggiare un buon vino rosso, con tante chiacchiere e risate in compagnia.

“Golden Autumn” è l’offerta che fino al 29 ottobre l’Hotel Chalet Mirabell, 5 stelle di Avelengo e oasi esclusiva sopra i tetti di Merano, ha pensato per i propri ospiti: un soggiorno che unisce il piacere di assaporare la tradizione altoatesina al desiderio di vivere esperienze outdoor con i caldi e dorati colori autunnali e recuperare l’equilibrio psicofisico con attività dedicate. Törggelen experience guidata e caldarroste e vino in terrazza con i padroni di casa Michael e Christine, escursioni con lama e alpaca, accesso a tutta l’area spa, programmi Body&Mind con wellness trainer e sessioni giornaliere di yoga e pilates.

Di certo il posto giusto dove gustare l’autunno dorato di Merano. Di giorno tante passeggiate nei boschi dell’altipiano o giù in città, lungo il Passirio, ma quando cala il sole è un vero piacere rientrare in hotel e poter passare del tempo nella meravigliosa spa di 6.000 mq dove ci si può perdere nell’immensa piscina indoor/outdoor (31 metri) dal design elegante, tra docce emozionali e aromatiche, bagno turco alle erbe, bagno di vapore con acqua salina, saune panoramiche (bio e finlandese), vasca rinfrescante, fontana di ghiaccio, Ice Pool panoramica, Aufguss in sauna, cinema con sdraio a infrarossi, piscina esterna, outdoor lounge con caminetto e vista sulle montagne e un’infinity pool di 25 metri. E perché no, concedersi anche uno dei tanti trattamenti viso e corpo nell’area beauty.

Per arrivare così a cena rilassati e sereni, pronti a gustare le specialità dello chef e a concludere la serata al Mountain Blue bar con drink, musica e un panorama da togliere il fiato.