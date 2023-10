Ludovica Mascheroni accoglie l’autunno con il look arancione zucca

Per affrontare con eleganza la stagione autunnale, Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in abbigliamento di alta gamma, propone un look donna, collezione FW23/24, nelle calde nuance dell’arancione zucca. Una tonalità avvolgente resa ancora più accogliente dalla scelta dei materiali: prezioso cashmere per il maglione, la giacca e la camicia, morbido suede per i mocassini.

Maglione dolcevita in cashmere con spalla scesa e doppio polso stringente.

Camicia overshirt in tessuto di cashmere a lavorazione double.

Giacca morbida a vestaglia in tessuto di cashmere a lavorazione double con cintura e cappuccio.

Mocassini in suede con fiocchettino puntato a mano e soletta interna estraibile.

Giacca a vestaglia Ludovica Mascheroni

Le collezioni moda di Ludovica Mascheroni propongono un microcosmo armonico intriso di tonalità e abbinamenti che raccontano uno stile senza tempo, canoni estetici votati a un’eleganza effortless chic e valori intramontabili come la scelta di materiali premium, lavorazioni artigianali e massima attenzione ai dettagli.