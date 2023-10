FENIX e Arpa presentano “Surfaces with a view” al SICAM 2023

«Surfaces with a view», l’installazione progettata da Zanellato/Bortotto e Musa, sarà allestita dal 17 al 20 ottobre 2023 a SICAM 2023 di Pordenone. Questo allestimento immersivo accompagna i visitatori nel mondo di Arpa e FENIX attraverso un dialogo che rivela bellezza, funzionalità e sostenibilità di superfici e materiali innovativi di alta qualità.

Nel padiglione 9, stand A20, le novità più recenti di entrambi i marchi vengono presentate, insieme alle già note gamme di prodotti, in quattro ambienti dedicati: cucina, soggiorno, cabina armadio e bagno. Una cucina dallo stile moderno presenta FENIX abbinato a un concept di sistema a induzione HiD con termocontrollo e ventilazione progettato specificamente per FENIX e un lavello FENIX Integrated Solution con formulazione migliorata e ora Quooker tested.

In una zona living una maestosa libreria mette in mostra l’inedita offerta Colour Matching Core, mentre i decorativi What’s New 2023-2024 sono esposti in una moderna e intrigante cabina armadio. La profondità di Tuet, la prima deep surface di Arpa, si apprezza nelle sue due varianti di decorativi legno in una raffinata ambientazione bagno.

Parte di Broadview Holding, il gruppo leader mondiale nel settore dei materiali per le superfici, Arpa e FENIX sono qui presentati in modo da evidenziare gli obiettivi e i risultati del gruppo in termini di sostenibilità.

«Surfaces with a view» è un viaggio nel “cuore” della materia, che esplora una grande varietà di decorativi, colori e sensazioni tattili, e dove l’attenzione per l’innovazione consente molteplici applicazioni.

Il sistema cucina FENIX

La palette di colori FENIX, che include i sei colori recentemente introdotti, viene presentata nel contesto di una cucina moderna che ben evidenzia la complementarità dei toni. Ogni colore FENIX si ispira a storie affascinanti provenienti da diverse parti del mondo.

Rosso Namib, Viola Orissa, Giallo Evora, Blu Shaba, Grigio Aragona e Verde Kitami rappresentano il continuum della filosofia stilistica di FENIX, accentuandone l’unicità visiva e l’appeal internazionale. Integrandosi alla perfezione con la gamma esistente di finiture opache, le sei nuove tonalità offrono soluzioni versatili, ideali per applicazioni orizzontali e verticali nei più diversi ambienti di design.

La cucina dispone anche di un sistema a induzione HiD con termocontrollo e ventilazione progettato specificamente per FENIX, oltre che di un lavello FENIX Integrated Solution con formulazione migliorata e ora Quooker tested. La collezione di lavelli FENIX rappresenta una proposta elegante e armoniosa che coniuga prestazioni ed estetica. Prodotti da Elleci S.p.A., i lavelli sono realizzati con un innovativo “materiale composito opaco” e si adattano al look & feel di FENIX.

Con FENIX Integrated Solutions è possibile combinare i piani di lavoro FENIX con lavelli in 14 diversi colori per ottenere un alto livello di corrispondenza cromatica tra questi due elementi della cucina.

Una zona giorno con cuore a tema

Le superfici con cuore a tema Arpa e FENIX creano un senso di continuità materica, offrono versatilità nella lavorazione di un materiale che non richiede bordatura, e una maggiore libertà progettuale.

Arpa amplia la gamma Colour Matching Core, un’affascinante selezione di decorativi proposti in combinazione con un’impareggiabile gamma di 26 diversi colori. Una ricca offerta che offre la libertà di creare componenti di arredo ed elementi di design di colore uniforme o con una raffinata corrispondenza estetica tra decorativo e cuore, in abbinamento a texture sofisticate.

Anche l’intera gamma di colori FENIX, che comprende 27 tonalità estremamente opache, è disponibile con cuore a tema. Grazie a questa ampia proposta, l’estetica discreta del brand – caratterizzata da bassa riflettività luminosa, soft touch, proprietà anti-impronta e riparabilità termica dei micrograffi superficiali – viene ulteriormente affinata, permettendo di creare progetti armoniosi di interior design.