Somma1867 A/I: la nuove collezioni dell’eccellenza italiana che riscalda l’inverno

I rigori dell’inverno esigono degli alleati d’eccezione: per questo, Somma1867 torna a proporre le sue preziose collezioni ideate appositamente per le stagioni più fredde, con un focus speciale sui prodotti stagionali per la camera da letto, in particolare sul mondo della lana.

Tutti i prodotti sono accomunati da un’assoluta inconfondibile qualità e dallo stile unico delle autentiche produzioni 100% Made in Italy.

Anche per Somma1867, brand dall’heritage raffinato per la cura ed eleganza delle sue creazioni, nel solco della tradizione delle grandi imprese manifatturiere che hanno fatto grande l’Italia nel mondo, ci sono importanti novità. Una proposta che si distingue per la sua eleganza, per il pregio qualitativo dei filati e delle lavorazioni, proposte uniche, frutto della grande creatività dell’ufficio prodotto e stile, senza precedenti.

ECLECTICA

Novità assoluta, una collezione super preziosa, Eclectica si compone di plaid imbottiti, copripiumini, teli e cuscini arredo e una trapunta in RASO e velluto di puro cotone .

Lhasa, Kasama, Khulna, Jaipur, Adalia, Samarcanda i disegni di questa splendida collezione, che propongo un viaggio in mondi lontani, iconici, in uno stile visionario ricco di simbologia e allusione. Abbinamenti inaspettati, preziosi elementi decorativi per arredare ogni ambiente con lusso ed eleganza.

Tutta linea è coordinabile con la proposta in raso tinta unita The Jewel.

MEMORIA

Memoria non è solo una collezione ma un vero e proprio progetto concepito per permettere ai clienti Somma1867 di fare scelte sostenibili. Memoria, una collezione iconica, nata alcuni anni fa ma già amatissima dal pubblico per le sue tinte unite di pregio, realizzate in percalle di cotone organico certificato GOTS . GOTS è la più importante certificazione, a livello internazionale, per la produzione sostenibile di prodotti tessili realizzati con fibre naturali da agricoltura biologica.

La collezione – in tinta unita di diverse varianti colore, sempre di temenza – si articola in diversi prodotti per la camera da letto : completo lenzuolo matrimoniale e completo copripiumino matrimoniale , caratterizzati da un effetto lievemente stropicciato; quilt e copriletto trapuntato , tutti realizzati in percalle di puro cotone organico. Memoria si declina anche nell’offerta per la zona bagno con l’accappatoio con cappuccio, i set asciugamani 1+1, il telo bagno , tutti realizzati con tessuto organico a nido d’ape. Tutti i prodotti sono realizzati con tessuto bio certificato GOTS, 100% Made in Italy, e impreziosite con etichette Somma1867.

Memoria è ancor oggi un messaggio d’amore per le generazioni future, comunicato con orgoglio e soddisfazione dall’azienda che scommette e lancia un grande segnale di fiducia per questa collezione.

Anche i packaging di Memoria sono totalmente plastic-free . In Italia non esiste nulla di simile con produzione orgogliosamente Made in Italy, una collezione che siamo certi saprà raccontare i valori di Somma1867 con stile e fascino. Memoria nasce con in sé già quello che diventerà. I tessuti organici permettono una morbidezza unica ed avvolgente. Dormire e asciugarsi con memoria farà rivivere ricordi di momenti dolci, protetti, memorie passate di sensazioni di calore, protezione e cura.

OSCAR

Anche per questa stagione viene riproposta Oscar, una collezione intramontabile, dedicata agli amanti della ricercatezza e dell’esclusività, a chi apprezza gli stili di vita contemporanei e ricerca l’unicità, una proposta stampata su raso di puro cotone 120 fili/cmq.

Diverse le novità: tre nuovi disegni – Poseidon, Atlante e Zefiro – stampati di ispirazione geometrica con fondi stampati ad effetto velluto, disegni macro arredo eleganti e di grande personalità; per il confermato disegno Callisto sarà introdotta una nuova variante colore come per il plaid Cosmo (verde) . Tutti i disegni sono coordinabili con la tinta unita di raso The Jewel .

IMPERO

Collezione sinonimo di eleganza e raffinatezza, Impero si distingue per i suoi disegni iconici. Caposaldo della linea , Icona, rinnovata e resa ancora più ricca, la tinta unita esclusiva che si coordina con tutta la collezione, che quest’anno viene rinnovato con tre disegni inediti , Malia, Incanto e Victoria, caratterizzati da nuovi pattern che esprimono sentieri stilistici ancora inesplorati e tendenze cromatiche in linea con le aspettative della prossima stagione invernale.

Il disegno Victoria di particolare interesse perché impreziosito con inserti in lacca luminosa ; Incanto , caratterizzato da una fantasia che richiama il simbolo dell’infinito, vanta un’estetica elegantissima ; mentre le federe di Malia sono arricchite con 4 volani e piping rendendo questa proposta estremamente luxury.

Il disegno Demetra è stato declinato, per la prima volta quest’anno, in trapunta .

Icona inoltre si impreziosisce grazie a una nuova costruzione, con bordo stampato a contrasto e piccola balza “libera”, un dettaglio raffinato che rende ancora più bella ed elegante questa proposta.

SUITES, Pittura da camera

Suites, nata dalla collaborazione con la nota artista Elena Carozzi, inserita solo due anni fa nel portfolio del brand ma già molto amata dal pubblico di Somma1867, si arricchisce di nuove raffinate proposte, sempre in pregiato raso suggestioni provenienti da mondi diversi e un’abile combinazione di colore, luce e materia creano una collezione unica ed inedita. Una nuova vittoria nel far rivivere le splendide opere dipinte a mano sulle carte da parati dell’artista spezzina molto amata dalla città meneghina, nei raffinati tessuti, creando delle vere e proprie opere d’arte che caratterizzano in modo unico ed esclusivo i letti, dando forte personalità alle camere.

Per la stagione autunno/inverno sono stati realizzati a mano dall’artista due nuovi disegni : Baies e Notturno, e viene confermato il disegno Zoe. Tutti e tre, in monovariante, sono declinati in completo lenzuolo/copriletto, completo copripiumino e trapunta. La stampa digitale avviene sempre su raso di puro cotone 120 fili per cmq . Anche in questo caso tutti i disegni sono coordinabili con la tinta unita in raso The Jewel.

WONDER

Novità assoluta della stagione P/E, la collezione Wonder, incredibilmente fresca e di carattere, è perfetta per un pubblico giovane attento alle tendenze e alla ricerca di un raffinato percalle ; plus di questa collezione la totale coordinabilità con la tinta unita Origami , per vestire il letto con fiori, colori e motivi senza tempo.

Confermato il disegno Mika, come il disegno Yoko che per l’AI verranno entrambi declinati anche in trapunta. Andranno ad arricchire la collezione anche 3 nuovi disegni , Haiku, Arabella e Avion, sempre stampati con tecnica digitale sul percalle di puro cotone, come tutta la collezione.

LIFESTYLE

Lifestyle è la collezione in raso falso unito dal gusto essenziale ma raffinato, dedicata a chi cerca uno stile minimal ma sempre attuale. Lifestyle è la scelta più adatta per chi cerca una proposta in raso a un prezzo contenuto per esempio un target giovane , grazie anche al nuovo mood graffiato, quasi materico , che l’uff. stile ha voluto conferire a questa linea intramontabile!

Lifestyle si declina in completo letto, copripiumino, trapunta e copriletto trapuntato in ben 10 varianti colore !

LE LANE DI SOMMA1867

Il cuore caldo della proposta di Somma1867 è la lana con i suoi plaid e coperte in cashmere, filati pregiati e lambswool : con queste proposte, lo storico brand comasco si presenta con una campagna A/I ampia e ricca di innovazione nella tradizione.

L’offerta è così declinata:

SOMMA1867

LE COPERTE

I PLAID

SOMMA ORO

I PLAID

LE SOGNO

LE SOFFICI

‘Le coperte 1867’ sono disponibili con 6 diversi disegni ed è la collezione più raffinata, in lane pregiate: Naga è 100% cashmere , N.Nyma, Orissa, Cashiver, Aral e Incas sono realizzate, in percentuali variabili, in cashmere, lambswool, cashiver, cammello, alpaca e lana. Inoltre, la coperta Incas sarà presentata in una nuova variante colore, Tortora.

Somma1867 propone anche quest’anno la collezione ‘I Plaids 1867’, anche in questo caso realizzata in lane pregiate, ricca di nuovi disegni e tante conferme, per scaldare l’atmosfera e dare un tocco di colore all’ambiente. Per la stagione AI 2023/2024, vengono introdotti due nuovi prodotti, Charme e Prestige, proposte giovani in tonalità colore di tendenza, per chi è attento al budget, ma desidera regalarsi una coccola preziosa.

La collezione prevede anche i confermati Heritage e Anteprima, Gold Jacquard ed Ecuador e per Gold, l’intramontabile best-seller introdotte 3 nuovi colori .

La linea ‘I Plaids Oro’ è caratterizzata da filati in Lambswool, materiale resistente e duraturo nel tempo. Per questo AI, una nuova proposta in Lambswool dagli abbinamenti inaspettati, preziosi elementi decorativi per arredare ogni ambiente con stile. I confermati sono N.Pop, Grenoble, Mudec, Kilt, Sky, Yukon, Hudson; introdutte le novità quali River, Colorado, Moma e Galles.

Ampliano l’offerta le coperte della gamma ‘Oro Le Sogno’, tutte realizzate in 100% lambswool di merino australiano nello stabilimento di Buglio in Monte: Origami, in 2 nuove tonalità di tendenza, Doran, Swan e la nuovissima Glamour (3 colori), una proposta double face, con bordo sfrangiato e caratterizzata da un peso inferiore (335 g invece che 400 g) pensata per un pubblico più giovane che desidera un prodotto più “leggero”.

Novità 2022, confermata anche per il prossimo inverno la coperta Origami Light BABY , 100% lambswool di merino australiano, caratterizzata dalla qualità della linea Origami Light e proposta in due varianti colore trasversali nella dimensione 110x150cm per il lettino con sponde che si aggiunge alle dimensioni per letto singolo, piazza e mezza, matrimoniale e matrimoniale maxi.

L’altissimo pregio delle materie prime, l’inconfondibile sensazione avvolgente della lana della Nuova Zelanda, rende le coperte della linea ‘Oro Le Soffici’ calde e ideali per il clima invernale: confermata la proposta Daisy Tinta Unita.

Una proposta amplissima, una produzione industriale tutta italiana dove la qualità e lo stile sono il valore aggiunto, una varietà di stili, filati, cromie in grado di soddisfare al meglio i diversi gusti ed esigenze.

TRUDI HOME

Somma1867 continua ad ampliare anche l’offerta bambino, con Trudi Home by Somma1867, linea dedicata al bambino in età prescolare (target: 0-10 anni) e l’unica nel suo genere grazie alla presenza della grafica dei peluche. Per la nuova stagione si arricchisce con 4 nuovi disegni caratterizzati da fantasie colorate, giocose e iconiche che vanno ad affiancare i 4 disegni più amati del 2022. Fattoria, Butterfly, Swing, Airplane le novità, mentre Coccole, Alfabeto, Virgilio e Friends i confermati: l’intera linea è realizzata con la tecnica di stampa digitale in madapolam di puro cotone e segue le più stringenti regole per la produzione di tessili per il mondo dei più piccoli.

Tutta l’eleganza di Somma1867 è declinata in proposte raffinate, dove la migliore qualità e la cura dei dettagli artigianali, insieme alla proposta stilistica innovativa, mai banale e alla ricerca di disegni sempre unici e inimitabili, ben si coordinano con la rinnovata proposta laniera del brand.