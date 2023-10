Art-Rite presenta la nuova asta di auto da collezione

Art-Rite presenta sabato 28 ottobre 2023 la seconda asta dedicata alle auto da collezione, curata dal capo-dipartimento Edoardo Baj Macario. In vendita, vi sarà una preziosa e attenta selezione di 14 auto e 1 motocarro per un catalogo pensato per incontrare l’interesse collezionistico di ogni tipo di acquirente. Diversi i lotti di evidente interesse a partire dal top lot: un raro modello di Lagonda LG45 DHC, anno 1937 (stima: €240.000 – €280.000).

Arrivata in Italia nel 2014, con i suoi quasi 100 anni, si presenta in buone condizioni estetiche e funzionali. Di questo gioiello su quattro ruote esistono ancora 93 esemplari (dei 278 prodotti) e quello in vendita – riverniciato nel suo nero originale – è stato sottoposto a un restauro conservativo nel 2021, che ne ha migliorato anche la guidabilità. L’auto è riconosciuta dal registro Lagonda, che raggruppa tutti i proprietari del marchio. Il motore è originale e di primo equipaggiamento come la componentistica e l’accessoristica dell’intera vettura che risulta essere originale o comunque coeva al modello e all’anno di produzione.

Tra i lotti di maggior pregio e valore, si segnala una Porsche 356 Continental del 1955 (stima: €200.000 – €220.000), prodotta solo per un anno per il mercato americano, di cui si attesta una produzione totale di circa 1500 esemplari tra coupé e cabriolet. Di provenienza americana, passato per l’Europa e infine in Italia, sull’esemplare all’incanto è stato realizzato un importante e dettagliato restauro made in Italy, sia sui raffinati interni che sul motore che si ritiene ancora originale.

Sempre per gli appassionati di motori d’eccezione, altro imperdibile lotto è la Porsche 911, risalente al 1967 (stima: €130.000 – €150.000). L’auto di provenienza americana, tenuta con estrema cura dal proprietario, è stata finemente restaurata in Italia presentandosi quindi in condizioni ottimali. Si ritiene inoltre che la vettura monti ancora il motore originale.

Prodotta e immatricolata nel 1965, la Porsche 912 (stima: €60.000 – €75.000) proviene dagli Stati Uniti e si presenta in un elegante color sabbia (sand beige), nel rispetto dell’originale. Su questo lotto è stato effettuato un accurato restauro, realizzato in Italia da Autocarrozzeria 2000 e da Ferraresi per la parte degli interni. Anche per questo modello si ritiene che monti il motore originale.

Quasi unica nel suo genere la Mini Moke del 1987 (stima: €20.000 – €32.000) è la Mini più ricercata della gamma. Nata in Inghilterra nel 1959 come veicolo militare leggero, la Moke verrà poi costruita in Australia e Portogallo fino al 1993. L’auto in asta, dopo un restauro di carrozzeria e motore, è perfetta per il mare o per le isole tanto da essere stata riproposta in chiave moderna nel 2012 in Australia, Caraibi, Mauritius, Seychelles.

Continuando con le auto d’epoca merita di essere segnalata la Autobianchi Bianchina del 1968 (stima: €9.000 – €15.000). L’auto più accessoriata e lussuosa della concorrente Fiat 500, diventata ancor più famosa per essere stata la protagonista dei film del Ragionier Fantozzi Ugo. Con i suoi eleganti interni rossi – conservati a eccezione del sedile di guida – ha visto un recente restauro di meccanica e carrozzeria, inoltre riverniciata nel 2009 in Turchese, suo colore originale.

Grazie all’impeccabile salvataggio di un appassionato sarà presente in asta anche unaAutobianchi Giardiniera del 1969 (stima: €17.000 – €27.000). Questo modello – che era pronto per la demolizione – grazie ad un meticoloso restauro oggi è pronta a mettere di nuovo le ruote su strada risultando in ottime condizioni generali ed essendo stata utilizzato solo per rari raduni o gite fuori porta. Si segnalano la sua grande capacità di carico, i quattro posti e il suo tetto in tela completamente apribile per godersi l’estate.