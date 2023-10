Hair Rituel by Sisley presenta Soin Lavant Revitalisant Nourrissant

Spessi o sottili, lisci o crespi: tutti i tipi di capelli, senza distinzioni, possono essere secchi e danneggiati. Inoltre, molti di noi hanno un cuoio capelluto secco o molto secco, che genera una sensazione di disagio. Per rispondere nel modo più efficace e piacevole possibile a questo problema, la Ricerca Sisley-Paris completa la routine di nutrimento Hair Rituel by Sisley con Soin Lavant Revitalisant Nourrissant.

Si tratta di un concentrato nutriente studiato per detergere con delicatezza e donare vitalità e lucentezza alla fibra capillare, attenuando al tempo stesso il disagio del cuoio capelluto. Una detersione che si traduce in un’esperienza di autentico benessere, grazie a una texture che si trasforma in schiuma cremosa e leggera e al profumo iconico del brand, attivo e coinvolgente.

L’innovazione della Ricerca Sisley: impregnare i capelli di preziosi oli vegetali (Moringa, Macadamia, Perla della Prateria, Karité e Cocco), per nutrire intensamente la fibra. La formula, che include il Complexe Restructurant, rafforza i capelli rendendoli più facili da districare e pettinare, oltre a lasciarli piacevolmente morbidi. Inoltre, lenisce il cuoio capelluto grazie a un cocktail di principi attivi, e al tempo stesso lo rivitalizza grazie al Complexe Vitalisant Fortifiant, una combinazione di vitamine, minerali e proteine. La trasformazione è istantanea e visibile: i capelli, intensamente nutriti fin dalla prima applicazione, sono di conseguenza più morbidi e brillanti. E al tatto, subito dopo il risciacquo, la chioma è molto più morbida e setosa.

I Laboratori di Ricerca Sisley hanno trovato il giusto equilibrio affinché Soin Lavant Revitalisant Nourrissant 200ml sia abbastanza leggero per i capelli sottili, ma anche sufficientemente ricco per i capelli crespi. Un risultato ottenuto grazie allo sviluppo di una texture gel fluida, arricchita da micro-oli, che si trasforma in delicata schiuma, cremosa e avvolgente, a contatto con l’acqua. Questo galenico non appesantisce e lascia i capelli leggeri e pieni di vitalità, nonostante il potere nutriente della formula.

Soin Lavant Revitalisant Nourrissant nutre, ripara, protegge e rinforza. Una formula ricca di complessi attivi frutto delle ultime ricerche tecnologiche e scientifiche della Maison, per regalare ai capelli una eccezionale bellezza e una sana lucentezza.