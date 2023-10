Il nuovo Grand Seiko “Yuka-Momiji”

In Giappone, l’apprezzamento per il mutare delle stagioni è parte integrante della vita quotidiana. Grand Seiko celebra il tipico rosso acceso che caratterizza i paesaggi autunnali con la sua ultima creazione, l’Hi-Beat 36000 GMT, SBGJ273. Con il quadrante di diverse sfumature di rosso create da delicate venature verticali, questo orologio evoca il modo in cui i pavimenti in legno laccato di un edificio tradizionale giapponese riflettono le foglie degli alberi di acero all’esterno, esprimendo così il concetto di “Yuka Momiji”.

Il segnatempo SBGJ273 presenta una cassa dalla forma classica appartenente alla Collezione Elegance, ispirata al primo orologio Grand Seiko del 1960. La silhouette arrotondata e il vetro zaffiro box-shaped richiamano un’estetica dei primi anni ’60, mentre la lancetta GMT color oro, abbinata al quadrante rosso di grande impatto, contribuisce a evocare l’atmosfera dell’autunno. Il cuore pulsante dell’orologio è il calibro Hi-Beat 36000 GMT 9S86, dotato di carica automatica e di una riserva di marcia di 55 ore.