Mani Perfumes presenta per il benessere di ognuno cinque Eau de Parfum

Mani, brand italiano di feel-good fragrances, nasce dalla visione di Silvia Bianco, già founder dello store Cardamomo, meta milanese di chi si affida alla Yogic beauty. Mani è cinque Eau de Parfum tutte da 100ml, cinque paradigmi della serenità da scegliere secondo puro istinto, perché sono composizioni che “vestono” la mente e aumentano il senso di well-being. Le Eau de Parfum sono racchiuse in diversi eloquenti pack e contengono un Mala, una ghirlanda di grani, che cambia a seconda della fragranza, perché chi l’acquista possa creare il proprio mantra-rito e ricorrere alla propria pratica quotidiana di ben-essere. Basta chiudere gli occhi, scegliere l’accordo che più si avvicina alla nostra idea di serenità e iniziare l’experience.

Mani si concentra sul cardamomo che diventa fil rouge delle composizioni olfattive, dai nomi evocativi:

SHAMANIC, l’eau de parfum che evoca carisma e mistero. Un viaggio sensoriale curativo, shamanico. Si apre con le note di testa di alloro, radice di angelica, origano, coriandolo e cardamomo per arrivare al cuore con patchouli, resine e mirra. Chiude questa fragranza: benzoino, vaniglia, ambra e legno di sandalo.

Mala: semi di rudrashka, noti anche come gli occhi di Shiva, dalle proprietà curative e spirituali. Sulla confezione appare il testo del Gayatri mantra, la pratica più universale, dedicata al potere del Sole.

MANIPURA, una composizione olfattiva per incoraggiarci nei buoni propositi. Proprio come il terzo chackra, quello della volontà e realizzazione personale, legato al coraggio e all’audacia. E per non lasciare nulla al caso, sul pack un pattern di forme geometriche che si ispirano all’hennè marocchino per esprimere audacia. La fragranza si apre con le note di testa agrumate oltre al cardamomo, per poi trovare nel cuore il caramello, la vaniglia e il pepe nero. Chiude questa composizione note di fondo al muschio e legno di sandalo. Mala: in legno di sandalo, dall’effetto purificante e rilassante. Elimina tutto quello che ci limita e che ci toglie il coraggio di fare.

HUMANI, storie che raccontano l’individuo con i suoi nascosti e i suoi espliciti. Questa Eau si apre con note agrumate, cardamomo, bacche di caffè, per arrivare al cuore con aroma caffè, caramello, zucchero di canna, vaniglia. Chiude con muschio e polvere di caffè.

Mala: in legno scuro ad evocare i chicchi di caffè. Pack: uno stralcio del testo da L’uomo dal Fiore in bocca di Pirandello. Un racconto che parla di storie di umani.

MANIMAL, libera il desiderio e l’istinto. Si apre con le note di testa di bergamotto, gelsomino, cardamomo aprono questa fragranza. Il suo cuore mette in mostra il tabacco toscano e la betulla mentre il suo fondo è alla vaniglia, pelle, malto e ambra nera.

Mala: in lava. Il colore nero rispecchia l’anima del profumo. Pack: un disegno cubista che parla di fusione, un intreccio di linee in cui la figura maschile si fonde con quella femminile.

RIMANI, rimani con me, un profumo che tocca il cuore. Le note di testa si aprono con sentori agrumati e cardamomo, mentre il cuore è di caramello, zucchero di canna e vaniglia. Chiude il tutto la nota di fondo al muschio.

Mala: in quarzo rosa, pietra associata al cuore. Pack: un delicato ricamo. Fili intrecciati e nodi, proprio come i ricordi.