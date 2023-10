Casalgrande Padana firma Aquatio la prima linea di complementi d’arredo per l’ambiente bagno tutti caratterizzati dal trattamento permanente Bios Antibacterial a base di argento in grado di eliminare al 99% i batteri presenti sulle superfici ceramiche, prevenendo allo stesso tempo la formazione di macchie ed eliminando i cattivi odori.

Aquatio si caratterizza per le linee pulite ed essenziali ed è personalizzabile nelle dimensioni, per la progettazione di complementi d’arredo completamente custom-made a seconda delle specifiche esigenze progettuali di designer e architetti.

Le lastre in gres di Casalgrande Padana diventano protagoniste dell’arredo bagno: un interessante canovaccio di sperimentazione tra design e innovazione affiora dell’acqua per trasformarsi, in superficie, in originali trame materiche tra riflessi cangianti, armoniose trasparenze, delicate venature e raffinate variazioni cromatiche.

Lavabi, piani di appoggio ad essi complementari; piatti doccia, mensole, possono oggi essere perfettamente integrati ai rivestimenti e ai pavimenti dei bagni producendo un effetto monomaterico complessivo o alternando tonalità e figure in totale libertà per creare voluti contrasti, affinità e assonanze, garantendo sempre le note proprietà di durevolezza, resistenza e facile pulizia, del gres porcellanato Casalgrande Padana.

Grazie a duttilità, versatilità progettuale, durabilità, eccellenti performance tecniche e ad una vasta gamma di texture e formati, il gres porcellanato ha superato i tradizionali ambiti applicativi legati al suo utilizzo a pavimento e a rivestimento, per trasformarsi in superficie d’arredo in infinite soluzioni progettuali di interior design.

Caratterizzate da una forza decorativa ricca di dettagli materici effetto marmo , pietra , cemento o metallo , i complementi arredo di Aquatio sono facili da abbinare a ogni stile e si integrano con tutte le collezioni di Casalgrande Padana per la creazione di originali giochi cromatici a contrasto, sofisticati abbinamenti materici in linea con lo stile mix&match, oppure raffinate soluzioni total look in continuità estetica e coerenza stilistica tra pavimento e rivestimento.

Costituite esclusivamente da materie prime naturali le lastre in gres porcellanato di Casalgrande Padana sono ottenute con un processo produttivo a ciclo chiuso dove sofisticate apparecchiature antinquinamento consentono il riciclo e il recupero completo di tutte le componenti nella logica dell’economia circolare assunta come valore-guida, con emissioni e dispersioni sostanzialmente nulle.