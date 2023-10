Scoprire la magia dell’autunno al Parkhotel Holzner 4*L di Soprabolzano

In autunno, le montagne dell’Alto Adige regalano una cornice unica in cui vivere esperienze slow a contatto con la natura, tra foliage, enogastronomia e benessere. Il Parkhotel Holzner 4*L, storico albergo rinomato per l’affascinante architettura in stile Liberty, posizionato nell’Altopiano del Renon, un’area soleggiata delle Alpi di Sarentino a pochi chilometri da Bolzano, si rileva un paradiso a misura di escursionisti, amanti della natura. Nel corso degli anni Parkhotel ha mantenuto gran parte del suo fascino originale, anche grazie alla gestione della famiglia Holzner che ne ha preservato lo spirito originale dal lontano 1908.

L’hotel offre tuttora un’esperienza di lusso e comfort ai suoi ospiti, con camere eleganti e spaziose, una ristorazione di alto livello e la possibilità di scoprire il territorio con diverse attività per le famiglie, inclusi eventi ed escursioni programmate dallo staff del Parkhotel Holzner. Gioiello architettonico e destinazione ambita da chi desidera vivere un’esperienza unica in un ambiente di charme e storia, il Parkhotel Holzner organizza programmi outdoor autunnali per i propri ospiti attraverso sentieri panoramici e aree naturali.

Con oltre 300 km di vie escursionistiche che si snodano sul Renon, dai vigneti del fondovalle fino a sfiorare il cielo sul Corno del Renon, in questo territorio è bello abbandonarsi alla natura ritrovando il gusto di ritmi più lenti e la quiete che solo un territorio come questo può regalare anche in autunno.

Le escursioni proposte sono adatte a tutte le età e coinvolgono attivamente i partecipanti, che entrano in sinergia con la natura attraverso i laboratori per bambini, le escursioni in bicicletta lungo i sentieri ciclabili ben delineati e protetti, le gite alle malghe locali o gli eventi culturali dell’Alto Adige. Due volte a settimana viene organizzato un tour di mezza giornata in e-bike sui percorsi del Renon ed escursioni guidate per vivere appieno tutto l’Alto Adige.

Per raggiungere il Parkhotel Holzner 4*L si può utilizzare lo storico trenino del Renon, una ferrovia a scartamento ridotto, l’ultima del suo genere in Alto Adige inaugurata nel 1907 e che fa rivivere le atmosfere della Belle Époque; oppure si può scegliere di fluttuare sopra l’altopiano con la funivia del Renon, che da Bolzano arriva a Soprabolzano in soli 12 minuti permettendo di portar con sé anche biciclette e passeggini, e garantendo una mobilità dolce che permette soprattutto alle famiglie di godere di una vista spettacolare.

Qui il Parkhotel Holzner si inserisce perfettamente nel contesto naturale dove modernità e tradizione confluiscono in una simbiosi straordinaria. La struttura propone durante il giorno relax attivo con piacevoli passeggiate, anche guidate, tra i boschi circostanti oppure ore serene nel proprio parco interno di ben 10.000 m2 dove gustare una sfiziosa merenda sulla terrazza con vista panoramica.

E’ nelle serate autunnali, inoltre, che si può godere della tranquillità della Liberty SPA: esperienze di relax che rimettono al mondo, sbuffi di vapori, caldi massaggi e trattamenti che rilassano i muscoli con l’utilizzo di oli profumati, essenze che richiamano l’autunno, il tutto nella suggestiva sauna con vista mozzafiato.

E ancora, a solleticare il palato e la vista ci pensano le creazioni dello chef stellato Stephan Zippl del Restaurant 1908: un viaggio autentico dei sapori dove l’estro di Zippl combina stagionalità, sostenibilità e filiera corta per regalare un’esperienza indimenticabile.

Si possono gustare dei deliziosi gnocchi alle castagne con gli ortaggi coltivati nei masi del territorio, assaporare della carne di vitello allevata nel Renon e insaporita con le erbe coltivate nell’orto privato del ristorante come la camomilla. Per concludere infine la serata, il suggerimento è di lasciarsi cullare dalla musica dal vivo e dagli eventi culturali all’interno degli storici saloni dell’Holzner; una proposta per tutta la famiglia immersi in un’atmosfera unica dove l’intrattenimento si mescola alla storia centenaria dell’hotel.