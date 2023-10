L’iconica linea Marlin cronografo al quarzo ultrapreciso di Timex

Timex presenta la prima collezione di cronografi al quarzo nell’ambito dell’iconica linea Marlin, un omaggio alla passione per la velocità legata ai bolidi degli anni ’60. I cronografi Marlin di Timex propongono una cassa d’acciaio del diametro di 40 mm. I quadranti – declinati nei colori blu e silver – propongono un design dal sapore vintage che riprende gli elementi di un cruscotto d’epoca e un indice tachimetrico in corrispondenza della minuteria esterna per la misurazione della velocità e della distanza.

Sull’ampio spazio del quadrante sono disposti indici lineari allungati e cifre arabe bianche dallo stile retrò in corrispondenza delle ore 12 – dove si trova il logo Timex – ,3 e 9. I contatori crono sono collocati nella parte bassa del quadrante, in blu sullo sfondo blu e in nero sullo sfondo silver. La finestrella della data trova spazio tra le ore 4 e 5. Il vetro bombato di acrilico accentua lo stile vintage dell’orologio.

La collezione si compone di due modelli, uno dal quadrante blu abbinato ad un cinturino di pelle marrone traforata che ricorda i dettagli in pelle delle belle auto, l’altro con quadrante silver e bracciale d’acciaio per un look più sportivo.

I nuovi cronografi Marlin al quarzo sono alimentati da un movimento cronografico ultrapreciso al quarzo, il primo mai montato su un modello Marlin.

Dopo quasi 170 anni di attività, Timex non smette di proporre segnatempo unici attingendo al patrimonio e alla tradizione del marchio per continuare a stupire i propri consumatori, da sempre autentici estimatori del brand.