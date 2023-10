I benefici della cronocosmesi di Biofficina Toscana

Assecondare l’orologio biologico applicando prodotti adeguati alle diverse fasi dettate dal ritmo circadiano cutaneo. Sono i benefici della cronocosmesi, in particolare, come la nuova Linea Circadiana composta da cinque prodotti mirati di Biofficina Toscana, regolando il funzionamento del nostro corpo e della nostra pelle secondo luce e buio.

Per il marchio toscano occorre stimolare il rilascio di sostanze diverse che predispongono il nostro corpo al relax o all’azione. Occorrono trattamenti mirati per il giorno, con funzione barriera e energizzante, e per la notte, con funzione rigenerante ed emozionale. Il risultato è il benessere per corpo & mente con la forza della pura natura toscana.

#DAY | Limone (per le ore di luce)

Intervengono le proprietà del limone, Citrus Limon, per i due trattamenti giorno proposti. Ed è l’azienda Fonte San Pierino, Castelnuovo della Misericordia, Livorno a produrlo per Biofficina Toscana. Grazie ai sali minerali e acido citrico, ha proprietà tonificanti, energizzanti e rinfrescanti. Interviene sull’elasticità della pelle, favorendo un effetto tensore. Note agrumate e frizzanti stimolano la mente.

Per le fasce di luce, Biofficina presenta: Contorno occhi lift up 96% di ingredienti di origine naturale. Si tratta di un trattamento specifico per la zona perioculare. L’estratto di limone bio si combina con caffeina, acido ialuronico a peso molecolare differenziato, peptide dall’effetto botox – liftante, emolliente miche soft focus naturali ed estratto bio di mirtillo.

Mist energizzante viso 99% ingredienti di origine naturale. Basta un gesto alle prime luci del mattino con attivi rivitalizzanti, lenitivi, idratanti e illuminanti. All’estratto energizzante di limone bio si unisce l’acido ialuronico ad azione rimpolpante-idratante, acqua di fiori di arancio dalle proprietà lenitive, addolcenti, rinfrescanti luminescine. Consigliata per fissare il make-up.

#NIGHT | Lavanda (per le ore di buio)

Spunta la generosa lavanda con le sue virtù leviganti, schiarenti, dermo-purificanti, addolcenti, lenitive e calmanti. In aromaterapia è impiegata per equilibrare il sistema nervoso, favorendo il sonno.

A produrla per Biofficina Toscana sono l’Azienda Agricola Pian della Contessa e il Bio Agriturismo Aia del Tufo, a Sorano, Grosseto.

Lavanda alla base dei tre trattamenti per le ore di buio come la Crema comodino 92% ingredienti di origine naturale: è un trattamento nutriente-restitutivo viso-corpo in crema con idratanti-emollienti, oli e burri vegetali. All’olio essenziale di lavanda si combinano l’estratto di melissa (dalle proprietà lenitive e calmanti), olio di oliva, burro di cacao, olio di cocco e di babusso ricchi di acidi grassi, con proprietà emollienti, nutritive, riparatrici per una pelle morbida, luminosa e setosa.

Siero supremo bifasico 92% ingredienti di origine naturale, un rituale rigenerante in cui l’idrolato di lavanda agisce con bakuchiol, dalle proprietà tonificanti, elasticizzanti e illuminanti, oli bio vegetali di rosa mosqueta, nocciolo, albicocca, vinaccioli e di Argan ad azione emolliente, elasticizzante, restitutiva e antiossidante.

Spray cuscino da vaporizzare sul cuscino prima di coricarsi per indurre un sonno rigenerante. Secondo i principi di aromaterapia, all’olio essenziale di lavanda Biofficina Toscana combina: arancio dolce (dona conforto e sollievo), melissa (contrasta le somatizzazioni da ansia e cattivo umore). Ottimo antistress, abbassa e rallenta la respirazione e le pulsazioni, ginepro (efficace antistress), allieva i brutti pensieri, mandarino verde (alleggerisce le tensioni e combatte lo stress), estratto di camomilla (favorisce un riposo rigeneratore e sereno).