GLIM di FAP Ceramiche, brick colorati e glossy illuminano l’interior design

FAP Ceramiche presenta GLIM, una collezione vitaminica capace di decorare gli ambienti con il colore, grazie a smalti unici e scintillanti.

Dagli spazi pubblici agli ambienti domestici, le pareti si accendono di vibranti cromie, offrendo accostamenti arditi in grado d’illuminare l’interior design con stile. Il connubio tra unaspettacolare palette e un formato versatile – 6×24 cm – consente diriconfigurare il layout degli spazi in modalità infinite. Il risultato mostra una collezione che emoziona alla vista e regala carattere all’ambiente.

Dieci le sorprendenti nuance dal finish brillante attraverso cui i brick GLIMsfoderano il loro fascino. Nello spettro più neutro e chiaro della palette, gli smalti brillano attraverso le tonalità Ghiaccio, Avorio, Beige e Tortora: ideali per donare più respiro all’ambiente, rendono gli spazi avvolgenti e sofisticati. Sfumature inaspettate e piene regalano un senso di purezza e pulizia formale in Ghiaccio, mentre piacevoli e rassicuranti sensazioni tattili sono la nota distintiva di Beige, nuance morbida e luminosa, e Avorio, tonalità elegante e perlacea. Tortora, colore classico e moderno al contempo, dona un tocco di raffinatezza e grande personalità agli interni.

Spiccano per la loro componente glamour le finiture Salvia – colore fresco, quasi terroso e ricco di venature – e Rosso Cuore, tonalità pulsante e screziata, capace di vestire le pareti di energia vitale e sensualità.

Infine, completano e impreziosiscono la gamma le tonalità più sature e decise: Petrolio, Blu Navy, Grigio Fumo e Lavagna. Calma e serenità sono le sensazioni suscitate da Petrolio – colore modernissimo e ricco di gradazioni – e da Blu Navy, nuance elegante e austera che ricorda le profondità del mare. Se Grigio Fumo, con le sue molteplici sfumature, infonde un senso di profondo equilibrio, Lavagna rinfranca e distende grazie alla sua natura eclettica, impreziosita da delicati movimenti grafici e punte minerali.

In queste dieci splendide tonalità sono disponibili anche quattro originali mosaici – in quattro diversi formati – per donare ulteriore dinamicità e profondità alle superfici.

Arricchisce la serie un pavimento effetto terrazzo con finitura matt, nel formato 60×60 cm, declinato in cinque referenze: Gemme Bianco, Gemme Beige, Gemme Salvia, Gemme Rosa e Gemme Azzurro. La texture di queste piastrelle riprende magistralmente i colori dei brick, per ambienti di stile perfettamente coordinati.

Capace di creare pareti ricche di sfaccettature che amplificano otticamente lo spazio e sprigionano energia, GLIM è una collezione estremamente versatile, adatta a molteplici destinazioni d’uso, che si presta alla contaminazione con altre serie della gamma FAP Ceramiche, per abbinamenti inediti e dalla forte allure contemporanea.