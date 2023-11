Le formule di Ringana per una cosmetica FRESH

Con un programma specifico dal nome RE THINK, il brand austriaco RINGANA continua a ripensare la sua cosmetica FRESH e oggi, nelle sue formulazioni, introduce il concetto di upcycling. Impiega scarti di ingredienti funzionali per riutilizzarli con altro scopo.

RINGANA se lo può permettere perché propone una cosmetica FRESH utilizzando ingredienti attivi derivati anche dalla frutta e si sa che, nell’ambito alimentare, i prodotti possono avere persino 3 vite.

Per esempio: il brand utilizza il surplus di lamponi e di mirtilli, oltre che di melograno e albicocca. Il primo “scarto” si produce quando il frutto intero viene spremuto per ottenerne il succo. Ciò che rimane sono i semi e i noccioli, che vengono essiccati e macinati, dando vita a corpi esfolianti naturali. “Da 100.000 lamponi, per esempio, si possono ottenere circa 5 kg di corpi esfolianti e da 800.000 mirtilli circa 14 kg“, spiega il team di ricerca e sviluppo.

Ed è così che nascono nuove formule per la linea FRESH:

#FRESH scrub face&body 200ml (certificato EcoCert Cosmos Organic)

Idrolato di arancia, olio di mandorle e olio di sesamo, estratto di lampone e di mirtillo i cui primi scarti diventano granuli esfolianti insieme a albicocca e melograno. Utilizzare 1-2 volte a settimana per 5-10 minuti.

#FRESH cleansing water 125ml (certificata EcoCert Cosmos Organic)

Micelle formate da delicati tensioattivi dello zucchero, acido ialuronico, bioflavonoidi, estratti di timo, iperico e fiori di ibisco, succo di aloe vera e idrolato di ciliegia. Può essere risciacquato dopo l’applicazione o utilizzato come leave-on.

#FRESH illuminating enzyme mask 50ml(certificata EcoCert Cosmos Organic)

Combinazione innovativa di enzimi di papaia, ananas e kiwi, estratto di coriandolo e rosmarino per questa maschera. Utilizzare 1-2 volte a settimana.

Il successo di RINGANA si basa su freschezza, efficacia e sostenibilità. Tutti i prodotti sono vegani e non contengono conservanti o additivi artificiali.