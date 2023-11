La bellezza della linea BIO NATURA di Mediterranea Cosmetics

Dal laboratorio di Bellezza di Mediterranea Cosmetics affacciato sul mar Ligure prende forma BIO NATURA, una linea completa per viso e corpo, che trae la sua ispirazione dalla biodiversità italiana, ricca di specie botaniche dalle preziose virtù cosmetiche.

Filo conduttore dell’intero progetto è lo speciale Complesso Mediterraneo composto da Linfa di vite, Fico d’India e Olio Extra Vergine di Oliva Bio che, insieme alla Linfa di Frassino – estratto fermentato conosciuto nell’antichità come miele di rugiada- dalle spiccate proprietà idratanti e leviganti e ad altre sostanze funzionali selezionate, agisce migliorando l’idratazione, l’elasticità e prevenendo arrossamenti della pelle.

Sette trattamenti per una beauty routine completa viso, corpo (e capelli), tutti dermatologicamente testati, certificati NATRUE e Nickel tested.

La star della collezione, trasversale nel suo utilizzo, è:

Oro liquido 3 in 1 Flacone con contagocce 30 ml, un vero e proprio elisir per idratare il viso, nutrire i capelli, ammorbidire cuticole e le zone aride del corpo. Ad arricchire la formula con il 97% ingredienti biologici, una miscela di Olio Extra Vergine di Oliva, Olio di Girasole e Olio di Sesamo da agricoltura biologica, ottenuti per spremitura a freddo senza utilizzo di solventi, dalle straordinarie proprietà emollienti, antiossidanti ed elasticizzanti e Vitamina E, antiossidante per eccellenza, che protegge i lipidi delle membrane cellulari, principale bersaglio dei radicali liberi.

Modalità d’uso:

Per una pelle morbida ed elastica applicare quotidianamente su viso e collo detersi alcune gocce di prodotto (a seconda delle necessità e del tipo di pelle).

Per capelli lucidi e setosi applicare qualche goccia sui capelli umidi, in particolar modo sulle punte, prima del lavaggio e lasciare in posa per qualche minuto prima di procedere con lo shampoo abituale.

Per unghie forti e curate applicare ogni sera una goccia di prodotto lungo il contorno dell’unghia e massaggiare fino a completo assorbimento.

Flacone con contagocce 30 ml

Latte tonico viso 2 in 1 tubo 150ml, un prodotto multifunzione con il 95% di ingredienti biologici, che deterge e rivitalizza la pelle del viso rispettandone il naturale equilibrio idrolipidico. Nella formula anche estratto biologico di mela dalle proprietà tonificanti ed emollienti, acido ialuronico idratante e anti-age e burro di karitè, olio di mandorle, olio di argan, olio di girasole bio con azione nutriente, ammorbidente e antiossidante.

Crema viso anti-età 50ml, una crema viso nutriente e rassodante con il 95% di ingredienti biologici che protegge la pelle e contrasta l’invecchiamento cutaneo. Nella formula, l’azione del complesso mediterraneo e della linfa di Frassino è potenziata da: estratto biologico di faggio con azione levigante, tonificante e antirughe, estratto biologico di meladalle proprietà tonificanti ed emollienti e burro di karitè, burro di cacao, olio di mandorle, olio di macadamia, olio di girasole bio conazione nutriente, ammorbidente e antiossidante.

Crema contorno occhi e labbra nutriente tubo oftalmico 15ml, si tratta di un trattamento del contorno occhi e labbra con il 95% di ingredienti biologici che garantisce un triplice effetto: idratante, elasticizzante e anti-età. La formula è arricchita da caffeina, che agisce su borse e occhiaie con azione rassodante e tonificante, estratto biologico di mela dalle proprietà tonificanti ed emollienti, burro di karitè, burro di cacao, olio di argan, olio di cocco bio dall’azione nutriente, ammorbidente e antiossidante.

Bagno doccia delicato flacone 150ml, con il 95% di ingredienti biologici, ricco di attivi idratanti ed emollienti. Una soffice schiuma deterge in modo delicato la pelle e la avvolge con un fresco profumo.

Balsamo corpo ristrutturante 200ml, una formulazione ricca con 95% ingredienti biologici che unisce il Complesso Mediterraneo e la Linfa di Frassino ad oli e burri vegetali, estratto biologico di mela e acido ialuronico per un’intensa azione idratante e nutriente. Lascia la pelle vellutata e piacevolmente profumata.

Crema mani idratante tubo 75ml, per prendersi cura delle mani in modo naturale. Nutre in profondità e protegge pelle, unghie e cuticole dall’azione aggressiva degli agenti esterni prevenendo secchezza e disidratazione. Dona un’immediata sensazione di morbidezza e benessere. La formula contiene 95% ingredienti biologici e unisce il Complesso Mediterraneo, Linfa di Frassino e estratto biologico di mela dalle proprietà tonificanti ed emollienti.