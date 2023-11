La Prairie, Cédric Grolet e il caviale

Il brand di skincare di lusso La Prairie ha coinvolto il pluripremiato pasticcere di fama mondiale Cédric Grolet nella realizzazione di un capolavoro culinario: uno speciale pasticcino salato al caviale.

Nell’ambito di una collaborazione rivoluzionaria che unisce il mondo della skincare di lusso con l’alta pasticceria, Cédric Grolet – noto per i suoi dolci haute couture, “trompe l’oeil” e all’avanguardia – ha realizzato un’eccezionale creazione culinaria per celebrare la nuova Skin Caviar Luxe Cream di La Prairie. Il risultato è un pasticcino salato unico nel suo genere – una novità per il pasticcere – caratterizzato da prelibato caviale, l’ingrediente iconico di La Prairie, armoniosamente inglobato nel mondo della pasticceria.

Ispirato dalla ricchezza vitale del caviale, lo chef Grolet ha integrato con maestria questa prelibatezza in un lussuoso pasticcino trompe l’oeil a forma di uovo, elevandone il sapore a nuove vette. La creazione è presentata in una scatola su misura blu cobalto, il colore simbolo della Skin Caviar Collection di La Prairie.

Questa innovativa collaborazione unisce l’impegno instancabile di La Prairie per la bellezza senza tempo e per l’innovazione, all’abilità dello Chef Grolet nel ridefinire l’arte culinaria. Questo nuovo progetto incarna l’essenza del lusso e della raffinatezza, espandendo l’incomparabile universo creativo e artistico di La Prairie.

L’innovativa creazione al caviale è una sinfonia di sapori, consistenze ed estetica, che riflette l’essenza della Skin Caviar Collection di La Prairie. Con attenzione ai dettagli e un impegno per l’eccellenza. Questa collaborazione offre un’experience che è l’emblema dell’alta pasticceria e celebra l’unione tra lusso, bellezza e arti culinarie. La creazione sarà disponibile presso la Boutique Cedric Grolet a Parigi (35 Avenue de l’Opéra) a partire dal 25 ottobre e sino all’8 novembre 2024. Attraverso diverse iniziative artistiche, La Prairie promuove e celebra l’arte nelle sue varie forme.