Nomi americani: femminili e maschili, rari, particolari e divertenti

Scegliere il nome per un bambino o una bambina, per i neo genitori, non è una cosa così semplice come può sembrare. E’ necessario, infatti, considerare diversi fattori. Primo fra tutti in diverse zone d’Italia, ci sono tradizioni che vanno rispettate, come quella di tramandare i nomi dei nonni o dei genitori. Ma molte persone ormai abbandonano le tradizione ad esempio per scegliere Nomi americani.

C’è anche il fattore ‘adolescenza’ da considerare: se scegliere infatti un nome brutto o troppo strano i vostri figli ve lo rinfacceranno per tutta la vita, o almeno per tutto il liceo. Ma allora come si fa scegliere un nome carino, originale e azzeccato? Se non siete legati a nessun tipo di tradizione o giuramento e non sapete che pesci prendere, potete trarre ispirazioni dai vostro film preferiti, dalla letteratura o, perché no, anche dalla mitologia ed evitate però nomi strani che fanno rima con filastrocche imbarazzanti.

Di nomi maschili e nomi femminili italiani ne esistono davvero tanti ma da qualche tempo si sta diffondendo a macchia d’olio la mania dei nomi americani. Sempre più coppie, infatti, in barba alle tradizioni e alle loro origini italiane, decidono di battezzare i bambini con nomi stranieri. Che sia una semplice moda passeggera o un trend destinato a durare nel tempo, se state cercando qualche idea per un nome a stelle e strisce, ecco qui di seguito una lista dei nomi americani più diffusi.

Una piccola precisazione prima di buttarci a capofitto in questi lunghissimi elenchi di nomi femminili americani e nomi maschili americani. In queste liste troverete nomi italiani che, con il tempo, si sono diffusi anche oltre oceano quindi, la scrittura resterà sempre la stessa mentre a cambiare sarà solo la pronuncia.

Nomi americani maschili

Aaron

Abe

Abel

Abner

Abraham

Absalom

Ace

Adam

Adolph

Adrian

Al

Alan

Alban

Alberic

Albert

Alden

Aldous

Alec

Alexander

Alf

Alfred

Algar

Alger

Algernon

Allan

Allen

Allyn

Aloysius

Alphonzo

Alton

Alvar

Alvin

Alwyn

Ambrose

Amedeus

Amias

Amos

Amyas

Anderson

Andrew

Andy

Angus

Anselm

Anson

Anthony

Antony

Antwan

Archibald

Archie

Arden

Aric

Arkell

Arn

Arnold

Art

Arthur

Auberon

Audley

August

Augustine

Austen

Austin

Baldric

Baldwin

Baptist

Barclay

Barnabas

Barnaby

Barney

Barret

Barrett

Barrie

Barry

Bart

Bartholomew

Basil

Bastian

Beau

Beaumont

Beauregard

Ben

Benedict

Benjamin

Benjy

Bennett

Bennie

Benny

Benson

Bentley

Benton

Bernard

Bert

Bertram

Bertrand

Bevis

Bill

Billy

Blake

Blaze

Blythe

Bob

Boniface

Booker

Boyce

Brad

Braden

Bradford

Bradley

Braeden

Braiden

Bram

Branden

Brandon

Braxton

Brayden

Brendan

Brenden

Brendon

Brennan

Brent

Bret

Brett

Brian

Bridger

Brigham

Briscoe

Bristol

Britton

Brock

Brody

Bronte

Brooks

Bruce

Bryan

Bryant

Buck

Bud

Buddy

Burt

Burton

Buster

Byrne

Byron

Cade

Caden

Caesar

Cairo

Cal

Caleb

Calvin

Camden

Camron

Canute

Carl

Carlisle

Carlton

Carlyle

Carter

Casimir

Cassian

Cecil

Cedric

Celestine

Chad

Chadwick

Chandler

Channing

Charles

Charlton

Chase

Chauncey

Chaz

Chesley

Chester

Chet

Chile

Chip

Christian

Christmas

Christopher

Chuck

Clancy

Clarence

Clark

Claud

Claudius

Clay

Clayton

Clem

Clement

Cleveland

Cliff

Clifford

Clifton

Clint

Clinton

Clitus

Clive

Cody

Colbert

Colby

Cole

Coleman

Colin

Collin

Colten

Colton

Columban

Connell

Connor

Conrad

Constant

Cooper

Corbin

Cordell

Corey

Corie

Cornelius

Cornell

Cory

Cosmo

Coty

Craig

Cree

Creighton

Crispian

Crispin

Crofton

Cullen

Curt

Curtis

Cuthbert

Cy

Cymbeline

Cyril

Cyrus

Dacre

Daley

Dallas

Dalton

Daly

Damian

Damion

Damon

Dane

Daniel

Dannie

Danny

Darden

Darell

Daren

Darin

Darius

Darrel

Darrell

Darren

Darrin

Darryl

Darwin

Daryl

Dave

Davey

David

Davie

Davin

Davis

Davy

Dawson

Dean

Deandre

Deangelo

Deemer

Deforest

Deforrest

Delbert

Dell

Delmar

Delroy

Den

Dene

Denholm

Denis

Dennis

Denny

Denton

Denver

Denys

Denzel

Denzil

Deon

Deonne

Derby

Derek

Derick

Derren

Derrick

Deryck

Deshaun

Deshawn

Desmond

Detta

Deven

Devereux

Devin

Dewayne

Dexter

Dick

Digby

Diggory

Dillon

Dion

Dirk

Dolph

Dom

Dominic

Dominick

Don

Donald

Donnie

Donny

Doran

Dorian

Doron

Doug

Douglas

Drake

Drew

Driscoll

Driskoll

Drogo

Duane

Dudley

Duke

Duncan

Dunstan

Durward

Dustin

Dwayne

Dwight

Dylan

Earl

Earle

Earnest

Ebenezer

Ed

Eddy

Edgar

Edison

Edmund

Edric

Edward

Edwin

Edwyn

Egbert

Eldon

Eldred

Eli

Elijah

Eliot

Eliott

Ellery

Elliot

Elliott

Ellis

Elmer

Elric

Elroy

Elsdon

Elton

Elvin

Elvis

Elwin

Elwood

Elwyn

Emerson

Emery

Emmanuel

Emmerson

Emmet

Emmett

Emory

Eric

Erick

Erle

Ern

Ernest

Ernie

Errol

Erskine

Esmond

Esmund

Ethan

Eugene

Eustace

Evan

Evander

Everard

Everett

Everitt

Ewart

Ezekiel

Ezra

Fabian

Farley

Faron

Farran

Felix

Fenton

Ferdie

Ferdinand

Ferdy

Fido

Fitz

Fitzroy

Fletcher

Flip

Floyd

Ford

Forest

Forrest

Foster

Fox

France

Frank

Franklin

Franklyn

Fraser

Frazier

Fred

Freddy

Frederick

Fredrick

Freeman

Fulk

Fulton

Gabe

Gabriel

Gage

Galen

Gall

Gareth

Garey

Garfield

Garland

Garret

Garrett

Garrick

Garry

Garth

Gary

Gavin

Gawain

Gayelord

Gaylord

Geffrey

Gene

Geoff

Geoffrey

Geordie

George

Gerald

Gerard

Gerrard

Gervase

Gib

Gideon

Giffard

Gil

Gilbert

Giles

Gladwin

Gladwyn

Glanville

Glen

Glenn

Goddard

Godfrey

Godric

Godwin

Gomer

Goodwin

Gord

Gorden

Gordon

Gore

Gosse

Grady

Graeme

Graham

Grahame

Grant

Granville

Gratian

Greg

Gregg

Gregory

Greig

Grenville

Gresham

Grier

Griffin

Grosvenor

Grover

Guiscard

Gus

Guy

Gyles

Hal

Hale

Hall

Hallam

Hamilton

Hammond

Hank

Harding

Hardy

Harlan

Harland

Harmon

Harold

Harris

Harrison

Harry

Harve

Harvey

Harvie

Haywood

Headley

Heath

Hector

Hedley

Henderson

Henry

Herb

Herbert

Herbie

Herman

Heron

Hervey

Hewie

Hiram

Holden

Homer

Hopkin

Horace

Horatio

Howard

Howie

Hubert

Hudson

Huey

Huffie

Hugh

Hughie

Hugo

Humbert

Humphrey

Humphry

Hyram

Ian

Ike

Ingram

Inigo

Innocent

Ira

Irvin

Irvine

Irving

Isaac

Isador

Isadore

Isaiah

Ishmael

Isiah

Isidore

Issac

Ivor

Izzy

Jack

Jackson

Jacob

Jake

Jalen

Jamaar

Jamar

James

Jamey

Jamison

Jared

Jarod

Jarred

Jarrett

Jarrod

Jarvis

Jason

Jasper

Jaxon

Jay

Jaycob

Jaydon

Jaye

Jaylen

Jaylin

Jaylon

Jayson

Jeb

Jed

Jeff

Jefferson

Jeffery

Jeffrey

Jeffry

Jem

Jemmy

Jep

Jepson

Jerald

Jere

Jeremiah

Jeremy

Jericho

Jermaine

Jerold

Jerome

Jerrard

Jerrod

Jerrold

Jervis

Jesse

Jethro

Jim

Jimi

Jimmy

Joachim

Joby

Joe

Joel

Joey

John

Johnathan

Johnathon

Johnie

Johnny

Jolyon

Jonah

Jonathan

Jonathon

Jonny

Jonty

Jordon

Joseph

Josh

Joshawa

Joshua

Josiah

Judah

Judd

Jude

Julian

Julius

Julyan

Junior

Justin

Justyn

Kade

Kaden

Kaleb

Kam

Kameron

Keaton

Keefe

Keegan

Kegan

Keith

Kelvin

Kemp

Ken

Kendal

Kendrick

Kenelm

Kenith

Kennard

Kenneth

Kennith

Kenny

Kenrick

Kent

Kenton

Kenyon

Kermit

Kerr

Keshaun

Keshawn

Kevin

Kian

Kiefer

Kimball

King

Kip

Kipling

Kirby

Kirk

Kodey

Kody

Kolby

Kole

Konnor

Korbin

Korey

Kory

Kristopher

Kurtis

Kynaston

Kyran

Lake

Lalo

Lambert

Lance

Lancelot

Landon

Lane

Lanford

Lanny

Larkin

Larrie

Larry

Launce

Laurence

Lawrence

Lawson

Layton

Laz

Leland

Lemoine

Len

Lenard

Lennard

Lennie

Lennox

Lenny

Lenox

Leo

Leon

Leonard

Leopold

Leroi

Leroy

Les

Lester

Levi

Lewin

Lewis

Lex

Leyton

Lincoln

Lindon

Linford

Linton

Linwood

Lloyd

Lockie

London

Lonnie

Lonny

Lorin

Lorn

Lorne

Lorrin

Louie

Louis

Lovel

Lovell

Lowell

Loyd

Lucas

Lucian

Lucius

Lucky

Ludo

Ludovic

Luke

Luther

Lyle

Lyndon

Lynton

Lynwood

Magnus

Maitland

Major

Malachi

Malcolm

Manfred

Manley

Manny

Mansel

Manuel

Marcus

Marius

Mark

Marlin

Marlon

Marly

Marmaduke

Marquis

Marquise

Marshal

Marshall

Martie

Martin

Marty

Marvin

Marvyn

Mason

Masterman

Mat

Mathew

Matt

Matthew

Matthias

Matty

Maurice

Maverick

Max

Maximilian

Maximillian

Maxwell

Maynard

Mayson

Melville

Melvin

Melvyn

Merlin

Merrick

Merton

Merv

Meyer

Micah

Michael

Micheal

Mick

Mickey

Mike

Milburn

Miles

Milford

Millard

Milo

Milton

Mitch

Mitchell

Monroe

Montague

Monte

Montgomery

Monty

Mordecai

Mordikai

Morley

Morris

Mort

Mortimer

Morton

Morty

Moses

Moss

Munro

Munroe

Murray

Myles

Myron

Nandy

Napier

Nat

Nathan

Nathaniel

Neal

Ned

Neely

Neil

Nelson

Nevil

Neville

Newt

Newton

Nic

Nicholas

Nick

Nickolas

Nicodemus

Nigel

Nikolas

Niles

Nimbus

Nivek

Noble

Nolan

Noll

Norbert

Norm

Norman

Normand

Norris

Norton

Norwood

Nowell

Oberon

Odell

Ogden

Oliver

Omega

Ormerod

Ormond

Orrell

Orson

Orval

Orville

Osbert

Osborn

Osborne

Osbourne

Oscar

Osmond

Osmund

Oswald

Oswin

Otis

Oz

Ozzie

Ozzy

Pace

Paden

Paise

Palmer

Pancras

Parris

Patrick

Patton

Paul

Pearce

Peers

Perce

Percival

Percy

Peregrine

Perry

Pete

Peter

Phil

Philbert

Philip

Phillip

Philo

Phineas

Pierce

Piers

Pip

Placid

Poldie

Porter

Prosper

Quanah

Quentin

Quin

Quincey

Quincy

Quintin

Quinton

Radcliff

Raeburn

Rafe

Rainard

Raleigh

Ralf

Ralph

Ralphie

Ramsey

Randal

Randall

Randell

Randolf

Randolph

Ranulph

Raphael

Rastus

Ray

Raymond

Raymund

Raynard

Rayner

Read

Red

Redd

Reed

Reg

Reggie

Reginald

Reid

Reuben

Rex

Reynard

Reynold

Rhett

Rian

Rich

Richard

Richie

Rick

Rickey

Rickie

Ricky

Ridley

Rigby

Rik

Ritchie

Rob

Robert

Rocky

Rod

Roddy

Roderic

Roderick

Rodge

Rodger

Rodney

Rodolph

Roger

Roland

Rolf

Rolland

Rollo

Rolo

Rolph

Roly

Ronald

Ronny

Roosevelt

Roscoe

Ross

Roswell

Rowland

Rowley

Roy

Royal

Royale

Royce

Roydon

Royle

Royston

Rube

Rudolph

Rudy

Rudyard

Rufus

Rupert

Russ

Russel

Russell

Rusty

Rylan

Ryley

Sacheverell

Sachie

Sampson

Samson

Samuel

Sandford

Sanford

Sawyer

Saxon

Scot

Scott

Scottie

Scotty

Seamour

Sebastian

Sefton

Selwyn

Seneca

Seward

Seymour

Shane

Shaun

Shaw

Sheard

Sheldon

Sheridan

Sherlock

Sherman

Shiloh

Sid

Sigmund

Silas

Silvester

Simon

Sinclair

Sly

Solomon

Spencer

Spike

Stafford

Stan

Stanford

Stanley

Stephen

Sterling

Steve

Steven

Stew

Stewart

Stirling

Stu

Stuart

Sunny

Syd

Sylvester

Tad

Talbot

Tarquin

Tatton

Ted

Teddy

Tel

Tennyson

Terance

Terence

Terrance

Terrell

Terrence

Tex

Thad

Thaddeus

Thane

Theo

Theobald

Theodore

Thom

Thomas

Thorburn

Thorley

Thornton

Thurstan

Tibby

Tiger

Tim

Timmy

Timothy

Titus

Tobin

Tod

Todd

Tolly

Tom

Tommy

Tony

Tranter

Travers

Travis

Trent

Trenton

Trev

Trevelyan

Trevor

Trey

Tristan

Tristand

Tristen

Tristin

Triston

Tristram

Troy

Trueman

Truman

Tucker

Ty

Tybalt

Tye

Tylar

Tylor

Tyreek

Tyrell

Tyrese

Tyrik

Tyriq

Tyrone

Tyrrell

Tyson

Uland

Ulric

Ulysses

Upton

Urban

Valentine

Vance

Vaughan

Vaughn

Vere

Vergil

Vernon

Victor

Vin

Vinal

Vince

Vincent

Vinnie

Virgil

Wade

Waldo

Walker

Wallace

Walt

Walter

Walton

Ward

Wardell

Warner

Warren

Warwick

Washington

Wat

Wayland

Waylon

Wayne

Webster

Weldon

Wendell

Wesley

Weston

Whitaker

Wil

Wilbur

Wilburn

Wiley

Wilf

Wilford

Wilfred

Wilfrid

Wilkie

Will

Willard

William

Willis

Willoughby

Willy

Wilmer

Wilmot

Wilson

Wilton

Windsor

Winfred

Winston

Winthrop

Winton

Wolf

Woodrow

Woody

Wright

Wyatt

Wymond

Wystan

Xaviar

Xavier

Xavior

Xerxes

Xzavier

Yorick

York

Zach

Zachariah

Zacharias

Zachary

Zachery

Zack

Zackary

Zackery

Zak

Zander

Zane

Zavier

Zed

Zeke

Zeph

Zubin

Nomi americani femminili

Aaliyah

Abbey

Abbie

Abby

Abigail

Abigayle

Addie

Addy

Adelaide

Adelle

Adriana

Adrianna

Adrianne

Agatha

Agnes

Aida

Aileen

Alaina

Alana

Alanis

Alanna

Alannah

Alannis

Alayna

Alberta

Aleesha

Alene

Alesha

Aleta

Aletha

Alethea

Alexa

Alexandra

Alexandrea

Alexandria

Alexia

Alexus

Alfreda

Alice

Alicia

Alisa

Alisha

Alissa

Alisya

Allannah

Allegra

Allie

Allison

Ally

Allycia

Allyson

Alma

Alyce

Alysha

Alyson

Alyssa

Alyssia

Alyx

Amabel

Amalia

Amanda

Amaryllis

Amber

Ambrosine

Amelia

America

Amethyst

Amice

Amie

Amilia

Amity

Amy

Anemone

Angela

Angelica

Angelina

Angie

Anise

Anjelica

Ann

Anna

Annabel

Annabella

Annabelle

Annalisa

Anne

Anneka

Annetta

Annice

Annie

Annis

Annmarie

Anona

Anouk

Antonia

April

Arabella

Aretha

Aria

Ariane

Ariella

Arielle

Arleen

Arlene

Arlette

Ashlee

Ashlie

Ashlyn

Ashlynn

Audrea

Audrey

Augusta

Aura

Avalon

Avelina

Aveline

Avril

Azalea

Azura

Azure

Babette

Babs

Bailee

Bambi

Barbara

Barbra

Baylee

Bea

Beatrix

Becca

Becka

Beckah

Becky

Bee

Belinda

Bella

Belle

Benita

Berenice

Bernadine

Bernardine

Bernice

Bertha

Beryl

Bess

Bessie

Beth

Bethany

Bethney

Betsy

Bette

Bettie

Bettina

Betty

Beverley

Beverly

Bindy

Blanch

Blanche

Blondie

Blossom

Bonnie

Brande

Brandi

Brandie

Brandy

Breana

Breanna

Breanne

Brenda

Briana

Brianna

Brianne

Bridget

Bridgette

Brigit

Briony

Britney

Brittani

Brittany

Brittney

Brooklyn

Bryana

Bryanna

Bryony

Burgundy

Cadence

Caelie

Caileigh

Caitlin

Caitlyn

Calista

Callie

Callista

Camilla

Cammie

Camryn

Candace

Candi

Candice

Candida

Candis

Candy

Cara

Careen

Caren

Carin

Carina

Carine

Carissa

Carita

Carla

Carlene

Carley

Carlie

Carlisa

Carly

Carlyn

Carmel

Carmella

Carmen

Carola

Carolina

Caroline

Carolyn

Carrie

Carry

Caryl

Caryn

Cass

Cassandra

Cassarah

Cassia

Cassie

Cate

Catharine

Catherine

Cathleen

Cathryn

Cathy

Cayley

Ceara

Cearra

Cecelia

Cecilia

Cecily

Cedar

Celandine

Celeste

Celia

Chalice

Chanel

Chantal

Chantel

Chantelle

Charis

Charissa

Charita

Charity

Charla

Charlene

Charlotte

Charmaine

Charmian

Charnette

Chasity

Chastity

Chelle

Chelsea

Chelsey

Chelsie

Cher

Cherette

Cheri

Cherice

Cherie

Cherilyn

Cherise

Cherish

Cherry

Cheryl

Cheyanne

China

Chloe

Chonsie

Chrissie

Chrissy

Christa

Christabel

Christal

Christi

Christiana

Christie

Christina

Christine

Christobel

Christy

Chrysanta

Chryssa

Chrystal

Chyna

Ciara

Cicely

Cindra

Cindy

Clara

Clare

Claribel

Clarice

Clarinda

Clarissa

Clarity

Claudia

Clematis

Clemency

Cleo

Cleopatra

Clotilda

Clover

Coleen

Coline

Colleen

Collyn

Columbine

Comfort

Concordia

Connie

Constance

Cora

Coral

Coralie

Cordelia

Cordula

Coreen

Coretta

Coriander

Corina

Corine

Corinna

Cornelia

Corrine

Corynn

Cressida

Cristal

Crystal

Cyan

Cybele

Cybill

Cymone

Cyndi

Cynthia

Cyrilla

Daffodil

Dahlia

Daisy

Dalia

Dalya

Dana

Danette

Daniella

Danielle

Daphne

Darcey

Daria

Darla

Darleen

Darlene

Davida

Davina

Dawn

Dayna

Deana

Deanna

Deanne

Deb

Debbi

Debbie

Debby

Debora

Deborah

Debra

Deeann

Deena

Deidra

Deidre

Deirdre

Deitra

Delia

Delice

Delicia

Delilah

Della

Delma

Delores

Deloris

Demelza

Dena

Denice

Deniece

Denise

Desdemona

Destinee

Destiny

Diamond

Diana

Diane

Diann

Dianna

Dianne

Dina

Dinah

Dione

Dionne

Divina

Dixie

Dodie

Dollie

Dolly

Dolores

Dona

Donalda

Donella

Donna

Dora

Dorcas

Doreen

Dorinda

Doris

Dorothea

Dorothy

Dorris

Dortha

Dorthy

Dot

Dottie

Dotty

Dreda

Dulcibella

Dulcie

Dyan

Earleen

Earlene

Earline

Earnestine

Eartha

Ebba

Ebony

Eden

Edie

Edith

Edythe

Effie

Eglantine

Eileen

Eireann

Eireen

Elaine

Eldreda

Eleanor

Eleanora

Eleanore

Elenora

Eleonor

Elfleda

Elfreda

Elfrida

Elicia

Elinor

Elisa

Elisabeth

Elise

Eliza

Elizabeth

Ella

Elle

Ellen

Ellie

Elly

Elnora

Eloise

Elouise

Elsa

Elsie

Emely

Emerald

Emilee

Emily

Emma

Emmeline

Emmy

Erica

Ericka

Erin

Ermintrude

Ernesta

Ernestine

Erykah

Eryn

Esmaralda

Esmeralda

Essence

Essie

Esta

Estella

Estelle

Esther

Ethalyn

Ethel

Etta

Ettie

Eudora

Eugenia

Eula

Eulalia

Eunice

Euphemia

Eva

Evaline

Evalyn

Evangelina

Evangeline

Eve

Eveleen

Evelina

Eveline

Evette

Evie

Fae

Faith

Faithe

Fancy

Fannie

Fanny

Fawn

Fay

Faye

Felicia

Felicity

Femie

Ferdinanda

Fern

Ferne

Fina

Fleur

Fleuretta

Flick

Flo

Floella

Flora

Florentina

Florinda

Florrie

Flossie

Flower

Fortune

Fran

Francene

Frances

Francine

Frannie

Freda

Frederica

Frieda

Gae

Gaenor

Gaila

Gardenia

Garnette

Gay

Gaye

Gayla

Gaynor

Geena

Gemma

Gena

Genesis

Genette

Geneva

Genie

Genista

Georgene

Georgia

Georgiana

Georgina

Geraldine

Gertie

Gertrude

Gethsemane

Ghislain

Ghislaine

Gia

Gilberta

Gillian

Ginette

Ginger

Ginnie

Ginny

Giselle

Gisselle

Githa

Gladys

Glenna

Gloria

Glory

Godiva

Goldie

Grace

Gracie

Greta

Gretta

Griselda

Guinevere

Gussie

Gwen

Gwenda

Gwendolen

Gwendoline

Gwendolyn

Gwenevere

Gwenyth

Gypsy

Gytha

Haidee

Hailee

Hailey

Haleigh

Haley

Hallie

Hannah

Harmonie

Harmony

Harriet

Harriett

Harrietta

Harriette

Hattie

Hatty

Haven

Haydee

Haylee

Hayley

Haylie

Haze

Hazel

Heather

Heaven

Hebe

Heidi

Helen

Hennie

Henrietta

Hepsie

Hester

Hettie

Hilda

Hollie

Holly

Honey

Honor

Honour

Hope

Hortensia

Hyacintha

Hylda

Iantha

Ibbie

Ida

Idelle

Idonea

Idony

Ilean

Ileen

Ilene

Imogen

Imogene

Ina

India

Iona

Irene

Iris

Isabel

Isabell

Isabella

Isabelle

Isbel

Iseult

Isidora

Isolda

Isolde

Ivory

Ivy

Jacaline

Jacinda

Jacinth

Jackalyn

Jacki

Jacklyn

Jaclyn

Jacquelyn

Jacquetta

Jacquette

Jacqui

Jada

Jade

Jakki

Jami

Janae

Jancis

Jane

Janeka

Janel

Janele

Janella

Janelle

Janene

Janessa

Janet

Janette

Janey

Janice

Janie

Janina

Janine

Janna

Jannah

Jannine

Jaqueline

Jaquelyn

Jasmin

Jasmine

Jasmyn

Jayda

Jayla

Jayme

Jayna

Jayne

Jaynie

Jazmin

Jazmine

Jeana

Jeane

Jeanette

Jeanie

Jeanine

Jeannie

Jeannine

Jemima

Jemma

Jen

Jenae

Jenelle

Jenessa

Jeni

Jenifer

Jenn

Jenna

Jenni

Jennie

Jennifer

Jenny

Jera

Jeri

Jerri

Jerrie

Jessamine

Jessamyn

Jessi

Jessica

Jessika

Jessye

Jetta

Jewel

Jewell

Jill

Jillian

Jillie

Jilly

Jinny

Joandra

Joann

Joanna

Joanne

Jobeth

Jocelin

Jocosa

Jodene

Jodi

Jodie

Joetta

Joi

Joleen

Jolene

Jonelle

Jonette

Jonie

Jonquil

Jordyn

Jorie

Joscelin

Josceline

Joselyn

Josepha

Josephina

Josephine

Josie

Joss

Josslyn

Joy

Joye

Judi

Judie

Judith

Judy

Julia

Juliana

Julianna

Julianne

Julie

Juliet

July

June

Juniper

Justina

Justine

Kae

Kaelea

Kaelee

Kaety

Kailee

Kailey

Kailyn

Kaitlin

Kaitlyn

Kaitlynn

Kaleigh

Kaley

Kalyn

Kalysta

Kamryn

Kara

Karaugh

Karen

Karenza

Karissa

Karlene

Karly

Karolyn

Karrie

Karyn

Kasandra

Kassandra

Kassy

Kat

Kate

Katee

Katelin

Katelyn

Katelynn

Katharine

Katherina

Katherine

Kathi

Kathie

Kathleen

Kathlyn

Kathryn

Kathy

Katie

Katlyn

Katrina

Katriona

Katy

Kaycee

Kaye

Kayla

Kayleah

Kaylee

Kayleen

Kayleigh

Kayley

Kaylie

Kaylin

Kayly

Kaylyn

Kaylynn

Keeleigh

Keeley

Keely

Keighley

Keira

Keisha

Keitha

Kelleigh

Kelley

Kelli

Kellie

Kelsi

Kelsie

Kendra

Keren

Kerena

Kerensa

Kerenza

Keri

Kerri

Keshia

Kestrel

Keturah

Keysha

Kezia

Keziah

Khloe

Kiersten

Kiley

Kilie

Kimberlee

Kimberleigh

Kimberly

Kimmy

Kisha

Kitty

Kizzie

Kizzy

Kolour

Kora

Korrine

Krista

Kristal

Kristeen

Kristel

Kristi

Kristia

Kristie

Kristine

Kristy

Krystal

Krystina

Krystle

Kyla

Kylee

Kyleigh

Kylie

Kym

Kyra

Ladonna

Laetitia

Lagina

Laila

Lakeisha

Lakisha

Lalage

Lalla

Lallie

Lally

Lana

Laraine

Lareyna

Lark

Laryn

Latanya

Latasha

Latisha

Latonya

Latoya

Laura

Lauraine

Laureen

Laurel

Laurelle

Lauren

Laurencia

Laurene

Lauressa

Laurie

Laurinda

Laurine

Laurissa

Laurita

Lauryn

Lavena

Lavina

Lavone

Lavonne

Lawanda

Lawrie

Lea

Leah

Leann

Leanna

Leanne

Leanora

Leatrice

Leeann

Leesa

Leia

Leigh

Leila

Leilah

Lela

Lenora

Lenore

Leola

Leona

Leontyne

Lessie

Leta

Letha

Letitia

Lettice

Lettie

Letty

Lewella

Lexa

Lexi

Lexia

Lexie

Lexine

Lexus

Lexy

Liana

Liane

Lianne

Libby

Liberty

Lilac

Lilia

Lilian

Liliana

Lilith

Lillian

Lillie

Lilly

Lily

Linda

Linden

Lindy

Linette

Linnet

Linnette

Linnie

Linzi

Lis

Lisa

Lisanne

Lise

Lisha

Lissa

Lita

Liz

Liza

Lizbeth

Lizette

Lizzie

Lizzy

Lois

Lola

Lolicia

Loraine

Lorainne

Lorayne

Loreen

Lorelle

Lorena

Lorene

Loreto

Loretta

Lori

Lorie

Lorinda

Lorita

Lorna

Lorraine

Lorri

Lorrie

Lottie

Lotus

Louella

Louisa

Louise

Louiza

Lourdes

Love

Luana

Luann

Luanna

Luanne

Lucasta

Lucetta

Lucia

Lucile

Lucinda

Lucy

Ludmilla

Luella

Lula

Luvenia

Luvinia

Lux

Lydia

Lyn

Lynda

Lyndi

Lyndsea

Lynette

Lynna

Lynnette

Lynsey

Lysette

Lyssa

Mabel

Mabella

Mabelle

Mable

Madalyn

Maddison

Madelaine

Madelina

Madelyn

Madge

Madisyn

Madlyn

Madoline

Madonna

Madyson

Mae

Maegan

Magdalen

Magdalene

Maggie

Magnolia

Makayla

Makenna

Makenzie

Malandra

Malina

Malinda

Malvina

Mamie

Mandi

Mandy

Maralyn

Marci

Marcia

Marcie

Marcy

Margaret

Margaretta

Margaux

Marge

Margery

Margie

Margo

Maria

Mariabella

Mariah

Marian

Marianna

Mariel

Marigold

Marilena

Marilene

Marilyn

Marilynn

Marion

Maris

Marisa

Marissa

Marje

Marjolaine

Marjorie

Marjory

Marla

Marlee

Marlena

Marlene

Marlyn

Marsha

Marshan

Martha

Martina

Marva

Mary

Maryann

Maryanne

Marylou

Marylyn

Maryvonne

Mathilda

Matilda

Maud

Maude

Maudie

Maureen

Maurene

Maurine

Mavis

Maxene

Maxine

May

Maya

Maybelle

Maybelline

Mayra

Mckayla

Mckenna

Meadow

Meagan

Meaghan

Meg

Megan

Meghan

Melanie

Melba

Melicent

Melinda

Melisa

Melissa

Melita

Melitta

Mellony

Melody

Melva

Mercia

Mercy

Merideth

Meriel

Merilyn

Merla

Merletta

Merrilyn

Merry

Meryl

Michaela

Michayla

Michelle

Michelyne

Midge

Mildred

Millicent

Millie

Mina

Mindy

Minnie

Mirabelle

Miracle

Miranda

Miriam

Missie

Misti

Misty

Modesty

Mollie

Molly

Monday

Monica

Monna

Montana

Mora

Moreen

Morgana

Moriah

Morven

Muriel

Mya

Myra

Myranda

Myriam

Myrtie

Myrtle

Nadia

Nan

Nancy

Nanette

Nannie

Naomi

Narcissa

Narelle

Natalee

Natasha

Natille

Nelda

Nell

Nelle

Nellie

Nelly

Nena

Nerissa

Netta

Nettie

Nevaeh

Nichole

Nicole

Nigelia

Nigella

Nikki

Nikole

Nirvana

Nita

Noelene

Noelle

Nola

Nolene

Nona

Nonie

Nora

Norah

Noreen

Norma

Normina

Nova

Nydia

Octavia

Odelia

Odetta

Olive

Olivette

Olivia

Olyvia

Oneida

Opal

Opaline

Ophelia

Oprah

Oralee

Oralie

Oriana

Ottoline

Page

Paget

Paige

Pam

Pamela

Pamelia

Pamella

Pamila

Panda

Pansy

Patience

Patricia

Patti

Pattie

Patty

Paula

Pauleen

Paulene

Pauletta

Paulina

Peace

Pearl

Pearle

Pearlie

Peg

Peggie

Peggy

Pen

Pene

Penelope

Penny

Peony

Peppi

Perdita

Perlie

Peronel

Persephone

Peta

Petrina

Petronel

Petronella

Petula

Petunia

Phebe

Phemie

Pheobe

Philipa

Philippa

Philippina

Philis

Phillida

Phillipa

Phillis

Philomena

Phoebe

Phyliss

Phyllida

Phyllis

Pia

Piety

Pippa

Pleasance

Pollie

Polly

Pollyanna

Poppy

Porsche

Portia

Posie

Pru

Prudence

Prue

Prunella

Qiana

Quanna

Queen

Queenie

Quiana

Quianna

Rachael

Racheal

Rachel

Rachelle

Rachyl

Racquel

Rae

Raelene

Rain

Raine

Ralphina

Randa

Randi

Raphaela

Raschelle

Ravenna

Reanna

Reannon

Reba

Rebecca

Rebeccah

Rebeccanne

Rebeckah

Reena

Reene

Reenie

Regan

Regena

Regina

Rena

Renae

Renie

Renita

Rexana

Rexanne

Rheanna

Rhetta

Rhianna

Rhoda

Rhonda

Ria

Rica

Richardine

Richendra

Richmal

Rickena

Rikki

Rina

Rita

Roberta

Robertina

Robina

Robyn

Robynne

Romayne

Romey

Romy

Rona

Ronalda

Ronda

Ronnette

Ros

Rosaleen

Rosalin

Rosalind

Rosaline

Rosalyn

Rosalynne

Rosamond

Rosamund

Rosanna

Rosannah

Rosanne

Rose

Roseann

Roseanne

Roselyn

Rosemary

Rosie

Roslyn

Rosy

Rowanne

Rowena

Rowina

Roxana

Roxane

Roxanna

Roxanne

Roxie

Roxy

Roz

Rozanne

Rubye

Rue

Ruth

Ruthie

Ryana

Ryanne

Rylee

Sabella

Sabina

Sabrina

Sadie

Saffie

Saffron

Sallie

Sally

Salome

Samantha

Sandie

Sandra

Sapphira

Sapphire

Sarah

Sarahjeanne

Saranna

Sariah

Sarina

Sarra

Savanna

Savannah

Scarlet

Scarlett

Selene

Selima

Selma

Sequoia

Sera

Seraphina

Serena

Serenity

Serina

Serrena

Shan

Shana

Shanene

Shania

Shanice

Shanika

Shanna

Shannah

Shantae

Shantel

Shantelle

Sharalyn

Shari

Sharise

Sharla

Sharleen

Sharlene

Sharmaine

Sharona

Sharron

Sharyl

Sharyn

Shauna

Shavonne

Shawna

Shawnda

Shawnee

Sheelagh

Sheena

Sheenagh

Sheila

Shelagh

Shelley

Shelly

Sheree

Sheri

Sherie

Sherill

Sherilyn

Sherisse

Sherley

Sherri

Sherrie

Sherry

Sheryl

Shevaun

Shevon

Shirlee

Shonda

Shyla

Sibilla

Sibyl

Sidony

Silvestra

Silvia

Simona

Simonette

Sindy

Sissie

Sissy

Sondra

Sonia

Sophia

Sophie

Sophronia

Sophy

Sorrel

Spring

Stacee

Staci

Stacia

Stacie

Star

Stefanie

Stella

Stephania

Stephanie

Stephany

Su

Sue

Sukie

Summer

Sunday

Sunshine

Susan

Susanna

Susannah

Susie

Suzan

Suzanna

Suzie

Suzy

Sybella

Sybil

Sydne

Sylvana

Sylvia

Tabatha

Tabby

Tabitha

Tacey

Tacita

Tallulah

Tameka

Tamera

Tami

Tamika

Tammi

Tammie

Tammy

Tamra

Tamsen

Tamsin

Tamzen

Taneka

Tanesha

Tania

Tanika

Tanisha

Tansy

Tanya

Tanzi

Tara

Tarina

Taryn

Tasha

Tatiana

Tatianna

Tatum

Tatyanna

Tawnie

Tawny

Teal

Teale

Temperance

Tempest

Tera

Teri

Terra

Terri

Terrie

Tess

Tessa

Tessie

Tetty

Thea

Thelma

Theodora

Theresa

Thomasina

Tia

Tiana

Tianna

Tiara

Tiffani

Tiffany

Tilda

Tillie

Tilly

Timotha

Tina

Tiphanie

Tisha

Titania

Titty

Tonia

Tonya

Topaz

Topsy

Tori

Toria

Totty

Tracee

Traci

Tracie

Trecia

Tresha

Tricia

Trina

Trinity

Trish

Trisha

Trista

Trix

Trixie

Trudi

Trudie

Trudy

Twila

Twyla

Ulyssa

Unice

Unique

Unity

Ursella

Ursula

Valarie

Valary

Valda

Valerie

Vanessa

Velma

Vera

Verity

Verna

Veronica

Vi

Vicki

Vickie

Vicky

Vikki

Viola

Violet

Virgee

Virgie

Virginia

Vistoria

Vita

Viviette

Vivyan

Wanda

Wenda

Wendi

Wendy

Wenona

Wenonah

Wilfreda

Willa

Willow

Wilma

Winifred

Winnie

Winnifred

Winona

Winter

Wren

Wynonna

Wynter

Xaviera

Xena

Xenia

Xylia

Yashmine

Yasmin

Yasmina

Yasmine

Yazmin

Yolanda

Yolonda

Ysabel

Zara

Zavanna

Zavia

Zelda

Zelma

Zena

Zilla

Zillah

Zinnia

Zoe

Zoey

Zoie

Zola

Zowie

Zula

Nomi gangster americani

Al

Mayer

John

Mickey Bugsy

Joe

Albert

Vito

Bugs

Baby Face

Henry

George

Sam

Charles

Vincent

Gaetano (italo-americano)

Anthony

Tommy

Joey

Frank

Mad Dog

Owney

Dean

James

Roger

Danny

Russell

Nomi rapper americani

Tupac

Dre

Jay

Drake

Snoop

Kanye

Lil

Kendrick

Ice

Cardi

Eazy

Wiz

Nicki

Nas

Travis

Sean

Freddie

Gué

Rick

Beyoncé

Big

Tyler

J

Donald

Juice

Meek

Chief

Kodak

Big

Nomi nativi americani

CHEROKEE – Origine: Cherokee

Significato: “straniero”.

Significato: “straniero”. CHEYENNE – Origine: Sioux

Significato: “straniero”.

Significato: “straniero”. CHAYTON -Origine: Sioux

Significato: “falco”.

Significato: “falco”. COCHISE – Origine: Apache

Significato: “legno robusto”.

Significato: “legno robusto”. DAKOTA – Origine: Sioux

Significato: “amico”.

Significato: “amico”. DOHASAN – Origine: Kiowa

Significato: “piccola montagna”.

Significato: “piccola montagna”. HIAWATHA – Origine: Iroquois

Significato: “colui che ha creato il fiume”.

Significato: “colui che ha creato il fiume”. HOLATA – Origine: Seminole

Significato: “alligatore”.

Significato: “alligatore”. KAI – Origine: Navajo

Significato: “salice”.

Significato: “salice”. KELE -Origine: Hopi

Significato: “sparviero”.

Significato: “sparviero”. KEOKUK – Origine: Sauk

Significato: “sentinella”.

Significato: “sentinella”. LUTA – Origine: Sioux

Significato: “rosso”.

Significato: “rosso”. NASHOBA – Origine: Choctaw

Significato: “lupo”.

Significato: “lupo”. ONACONA – Origine: Cherokee

Significato: “gufo bianco”.

Significato: “gufo bianco”. OPA -Origine: Choctaw

Significato: “gufo”.

Significato: “gufo”. SEATTLE – Origine: Salish

Significato: “capo”.

Significato: “capo”. SEQUOYAH – Origine: Cherokee

Significato: “cinghiale”.

Significato: “cinghiale”. TEKUMSHEE – Origine: Shawnee

Significato: “stella cadente”.

Significato: “stella cadente”. TOKALA – Origine: Sioux

Significato: “volpe”.

Significato: “volpe”. TYEE – Origine: Chinook

Significato: “capo”.

Significato: “capo”. YUMA – Origine: Quechan

Significato: “figlio del capo”.

Nomi americani maschili rari

Adak

Ezra

Elias

Silas

Waylen

Gael

Rowan

Amir

Thiago

Kendrik

Riggs

Reggies

Nomi femminili americani rari



Ecco alcuni nomi femminili americani rari:

Ideale è la variante del nome Ida e significa: “lavoro”

Cady, nome piuttosto raro nonostante la sua bella musicalità

Cassa. Questo raro nome americano significa “albero spinoso” e deriva dal greco

Winona ha origini indiane/americane e significa “primogenita

Alalula

Marilia