Con Less, Terratinta Ceramiche reinventa il Terratinta Ceramiche

Terratinta Ceramiche (brand di Terratinta Group) presenta Less, la nuova collezione che si immerge nelle profondità della roccia riemergendo con un prodotto che rinnova il fascino classico del Limestone, una roccia sedimentaria formatasi attraverso un processo metamorfico della materia. Less coglie l’essenza della pietra rielaborandone la superficie e lavorando sui colori per dare vita a una collezione accogliente, che con pochi elementi semplici diventa elemento di continuità per ogni ambiente.

Il brand è in grado di proporsi per ogni tipo di soluzione. Dalla casa all’ufficio, dal ristorante all’hotel, contract e privato viaggiano sulla stessa linea d’onda per un prodotto dai mille volti e dalle infinite possibilità. Camera da letto, bagno, cucina, giardino e zona living, oppure sala riunioni, open space e hall, ogni ambiente acquisisce un carattere proprio trasmettendo una sensazione di relax avvolgente ideale per l’inverno in arrivo.

La versione Light 6mm permette di rivestire le pareti abbracciando gli spazi con uno spessore sottile di 6 mm, e infine, ma non per questo meno importante, c’è anche la versione Thick 20mm per gli esterni: nella collezione Less ci sono due colori proposti anche per l’esterno, Beige e Taupe, con uno spessore di 20 mm che garantiscono una superficie che prosegue dall’interno all’esterno, con le caratteristiche tecniche più adatte a ogni situazione.

Disponibile in quattro diversi colori, (White, Beige, Taupe e Brown) Less conta su 6 formati. Un’ampia scelta di combinazioni che si adattano alle differenti cromie dando vita a un tappeto materico sinuoso. In tutte le collezioni di Terratinta Group, il legame con la natura è evidente e questa nuova interpretazione del Limestone evidenzia un ulteriore passo in avanti nella vision di un gruppo che ha il rispetto per l’ambiente nel proprio DNA. Less infatti nasce da un mix che comprende oltre il 50% di materiale riciclato.