Italamp lancia Kaleido, il nuovo book ricco di suggestioni ed idee

ITALAMP, storica azienda del settore dell’illuminazione Made in Italy, presenta KALEIDO, il nuovo book che raccoglie suggestioni ed idee per creare installazioni luminose personalizzabili.

Il naming, evocativo e puntuale, dichiara sin da subito il concept del nuovo catalogo: dall’aggregazione di eclettici elementi in vetro nascono composizioni mutevoli e sorprendenti, in continuo cambiamento come la luce, come il caleidoscopio.

Protagonisti del book sono 11 elementi in vetro e ceramica – Lila, Pluma, Neda, Sella, Reva, Flora, Ori, Alyssa, Marina, Dalia e Lisia i loro nomi – una serie di simboli della natura che per caratteristica o vocazione raffigurano un movimento libero nello spazio, a volte sospinti dal vento, altre trasportati dalla corrente. L’idea di leggerezza e fluttuazione crea una visione d’insieme originale e unica, come un’opera d’arte. Le forme organiche di ogni componente si ispirano al mondo vegetale e minerale e ne riprendono anche la palette cromatica dove sfumature dalla vibrante brillantezza si accostano a tonalità più neutre.

Espressione della maestria artigianale di ITALAMP, KALEIDO concretizza le visioni più ambiziose in vere e proprie installazioni di design custom made, dove la luce è la protagonista assoluta. Le infinite personalizzazioni nascono dalla possibilità di abbinare, all’interno della stessa composizione, elementi diversi dalla personalità definita, tutti caratterizzati da cromatismi e materiali differenti.

Il vetro di Murano e la ceramica sono gli interpreti attraverso i quali l’azienda esprime il suo profondo know-how: alle tecniche tradizionali di lavorazione del vetro, protagonista di Dalia e Flora, si accompagnano nuovi approcci sperimentali come quelli ottenuti in Ori sulla ceramica con la tecnica dello sputtering lucido.

Dalia, protagonista alla fiera Downtown Dubai, rappresenta una foglia avvolgente e appuntita avviluppata su sé stessa per proteggere il fiore che ospita. La sua forma è ottenuta attraverso la tiratura manuale del vetro colato con l’ausilio di apposite pinze, il vetro ancora caldo viene poi sagomato per conferirle la forma concava ed accogliente che la caratterizza. Le forme più sinuose di Flora, ispirate ai petali di fiori esotici, sono ottenute invece pressando il vetro colato per definirne le striature sul dorso.

In Ori, ispirato alla tradizionale arte dell’origami, le forme geometriche della carta piegata sono esaltate da finiture preziose che donano potenza espressiva al bianco della ceramica e ne fanno un elemento che cattura lo sguardo.

KALEIDO è un inno alla creatività, il book vuole essere uno strumento concreto al servizio della progettazione, sia per il target professional (architetti ed interior designer) sia per la committenza. L’obiettivo è dare forma alle idee ed interpretare gli spazi contract e residenziali in un’ottica di esclusività.

Nel processo di creazione tutto è gestito in sinergia con il cliente, in completa collaborazione, dall’idea al primo sketch fino alla scelta di elementi e colorazioni attraverso un approccio personalizzato a 360°. Il focus è trovare insieme la soluzione perfetta per ogni progetto, assecondando attraverso l’eccellenza del Made in Italy desideri ed ispirazioni.

“Con KALEIDO abbiamo creato una proposta straordinaria. Artigianalità, design visionario e luce emozionale si fondono in ogni elemento” commenta Andrea Carollo, Sales Director dell’azienda. “È un progetto che esprime a pieno la nostra identità e che presentiamo con grande orgoglio ai mercati internazionali. La nostra forza è tradurre emozioni ed immaginazione in proposte altamente funzionali che già oggi caratterizzano i più esclusivi spazi contract così come i più affascinanti ambienti residenziali”.

Aggiunge Francesca Fascina, Head of Marketing and Communication & Export Manager: “La collezione rappresenta la nostra attitudine verso il design, l’arte di saper plasmare il vetro e con esso la luce. Grazie a Kaleido possiamo partecipare all’ideazione del progetto sin dalle prime fasi ed esplorare inediti scenari creativi”.