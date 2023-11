Apivita arricchisce e rinnova le sue formule sempre più green e performanti

La nuova linea KERATIN REPAIR di APIVITA offre una nutrizione profonda e rigenera dall’interno i capelli danneggiati. Perfetta anche dopo una colorazione, o una permanente.La sua formula contiene due ingredienti super efficaci: il Miele – dalle api, l’ingrediente star di Apivita che per la prima volta si presenta incapsulato in liposomi per garantire una maggiore penetrazione nella fibra capillare. Inoltre, assicura capelli profondamente nutriti e più forti, limitando la rottura e le doppie punte; la Cheratina vegetale – dalla natura, altro ingrediente star di Apivita, un’alternativa vegetale alla cheratina dei capelli che crea un film uniforme sulla superficie dei capelli e ripara in modo efficace danni e doppie punte, riducendo l’effetto crespo. Allo stesso tempo, i capelli sono più morbidi ed elastici, mentre la fibra capillare è protetta dallo styling termico e dai danni meccanici.

La nuova formula della linea KERATIN REPAIR è arricchita anche da ingredienti extra potenti:

Olio d’alga : contiene oltre il 90% dei benefici Omega-9, una forma di acido oleico che è un componente principale della fibra capillare. Previene la rottura dei capelli e le doppie punte, offrendo allo stesso tempo maggiore lucentezza e controllo dell’effetto crespo, lasciando i capelli più idratati.

: contiene oltre il 90% dei benefici Omega-9, una forma di acido oleico che è un componente principale della fibra capillare. Previene la rottura dei capelli e le doppie punte, offrendo allo stesso tempo maggiore lucentezza e controllo dell’effetto crespo, lasciando i capelli più idratati. Apishield HS : un esclusivo complesso naturale di APIVITA che rafforza i capelli e protegge il cuoio capelluto.

Infuso di Rosmarino : un forte antiossidante naturale che lascia i capelli e il cuoio capelluto tonici e ringiovaniti grazie ad una forte protezione antiossidante.

Dopo soli 14 giorni di utilizzo, il 100% degli utilizzatori osserva un nutrimento profondo, capelli più forti e luminosi e una maggiore protezione dal calore del phon o da altri prodotti di styling. Dopo 28 giorni, 23% in meno di capelli rotti o spezzati.

Tre step della nuova linea KERATIN REPAIR per capelli super nutriti e forti:

1 – Shampoo Nutriente Riparatore

Con miele e cheratina vegetale e il 91% di ingredienti di origine naturale, questo shampoo sviluppa una schiuma leggera e cremosa. Grazie ai suoi agenti detergenti delicati, pulisce delicatamente i capelli secchi e danneggiati senza appesantirli.

Senza solfati, lascia i capelli nutriti e più forti.

2 – Balsamo Nutriente Riparatore

Con miele e cheratina vegetale e il 96% di ingredienti di origine naturale, il balsamo leggero e setoso completa la deliziosa esperienza dello shampoo nutrendoli e aiutandoli a riparare i capelli secchi e danneggiati.

3 – Maschera Nutriente Riparatrice

Con miele e cheratina vegetale e il 96% di ingredienti di origine naturale, la maschera cremosa e vellutata è il terzo e più importante step della routine, poiché offre il trattamento più profondo e intensivo per i capelli. Dermatologicamente testato e privo di fenossietanolo e benzil salicilato.