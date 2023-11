Relax di coppia alla Private Spa del Dolomiti Wellness Hotel Fanes

La Private spa del Dolomiti Wellness Hotel Fanes è un’esperienza irrinunciabile che coniuga lusso e benessere pensata per chiunque voglia ritagliarsi del tempo di qualità da condividere con il partner.

Nata per permettere di staccare la spina per qualche ora e regalarsi una pausa di profonda tranquillità, la Private spa propone trattamenti e rituali capaci di donare profondo beneficio al corpo, allo spirito e alla mente, da godersi con lentezza nelle due cabine dedicate, Regno del Fanes e Regno del Cirmolo.

Un’esperienza di alto livello perfettamente in linea, dunque, con la qualità che la struttura offre in ogni suo servizio e la cui mente è Ingrid Crazzolara, spa manager dell’hotel, che assieme al suo team ha studiato e messo a punto procedure ad hoc.

Alcuni esempi:

Trattamento di coppia Caveau Ladin, un trattamento a base di siero di latte proveniente dal vicino maso Lüch Da Pćëi, di proprietà della famiglia Crazzolara, da godersi in vasche di legno ricavate da grandi tronchi di castagno.

Il corpo viene coccolato dalle spugnature calde prima, e dal massaggio Shirodara, risalente all’antica tradizione della medicina ayurvedica, dopo. L’esperienza all’insegna del benessere prosegue con il massaggio rilassante al burro, un vero toccasana per la pelle che può giovare, in questo modo, di una profonda idratazione, ideale in vista dell’arrivo del freddo. Infine, visto che anche il palato vuole la sua parte, piccoli appetizer e dell’immancabile Champagne.

Trattamento di coppia Caveau Dolomiti, un rituale che unisce azione detossinante e rilassante: si inizia con una sauna, comodamente disponibile all’interno della cabina dedicata alla Private spa in cui si svolgono i trattamenti; si prosegue con uno scrub levigante e con la piacevolezza di un’immersione nelle acque benefiche provenienti da sorgenti di montagna. Infine, un massaggio rilassante per il corpo e per la mente svolto con olio fitoterapico. Per concludere in bellezza una coppa di Champagne.

Fieno terapia, trattamento di coppia, un bagno nelle vasche di legno di castagno immersi nell’acqua pura proveniente da sorgenti di alta montagna e fieno profumato. Il relax prosegue con spugnature in vasca e, successivamente, con un massaggio rilassante con oli fitoterapici caldi che agiscono positivamente su tutto l’organismo. Il termine fitoterapia deriva del greco phyton (pianta) e therapeia (cura) e rappresenta in assoluto la più antica espressione dell’arte medica e farmaceutica.

Equilibrium, in coppia o per single

Considerato il re dei trattamenti terapeutici, Equilibrium coinvolge l’intero corpo, compresa la testa e il cuoio capelluto. Equilibrium aiuta a sviluppare un profondo bilanciamento fisico, psichico ed energetico rafforzando, in aggiunta, il sistema immunitario. Per questo rituale dove lusso, benessere e spirito vanno di pari passo, si utilizzano ingredienti completamente naturali: dal siero di latte in cui ci si immerge per fare un bagno, ai burri per l’idratazione della pelle, ai minerali e, infine, lo yogurt fresco per massaggiare il corpo. Questo trattamento è l’unico che si può svolgere in coppia oppure da soli.

«La Private spa per la coppia si svolge nelle nostre due esclusive cabine Regno del Fanes e Regno del Cirmolo, veri e propri nidi romantici in cui farsi coccolare da mani esperte e trascorrere momenti di completa spensieratezza» spiega la manager della spa, Ingrid Crazzolara. La prima cabina vanta un bagno turco e due originali vasche da bagno ricavate da un grande tronco di castagno dove immergersi per i bagni al siero di latte; la seconda, invece, è un tuffo nel benessere di tradizione alpina in cui gli interni in legno di cirmolo diffondono un gradevole e benefico profumo in tutta la stanza. Qui, inoltre, gli ospiti trovano anche una sauna al fieno e, all’esterno, una vasca salina. Curate in ogni dettaglio, Regno del Fanes e Regno del Cirmolo riprendono quel design alpino che è il filo conduttore di tutto l’hotel e coniugano lusso, tranquillità e privacy. Dei veri rifugi di benessere in cui dimenticarsi, per alcune ore, dello scorrere del tempo.