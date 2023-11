Nuovo Liquid Peelfoliant di Dermalogica

La pelle di ognuno di noi è diversa, ma c’è un fattore che ci accomuna tutti: vogliamo e ricerchiamo prodotti per la skincare che diano risultati immediati e soprattutto visibili. Per questo motivo, i peeling ad uso domiciliare sono diventati popolari, anche se non sempre riescono a garantire risultati visibili in grado di donare una pelle più levigata, un tono uniforme e minimizzare i pori.

I peeling ad uso domiciliare devono contenere un’alta percentuale di esfolianti, sono composti da una miscela ottimizzata di acidi ed enzimi e lavorano su diversi livelli della superficie cutanea. Una combinazione ottimale di questi elementi fornisce risultati altamente efficaci, senza causare disidratazione o irritazione. Liquid Peelfoliant by Dermalogica (brand californiano) offre esattamente questo: risultati professionali, a casa.

Formulato con un totale del 30% di Acidi ed Enzimi, Liquid Peelfoliant apporta alla skincare routine domiciliare, la potenza di un peeling professionale. Gli Alpha Idrossi-Acidi (AHA) e i Beta Idrossi-Acidi (BHA) esfoliano e purificano i pori; L’Acido Fitico e l’Acido Tranexamico illuminano e uniformano l’incaranato; i Poli Idrossi-Acidi (PHA) e gli enzimi del Melograno fermentato esfoliano rispettando la pelle. Questa formula contiene poi una miscela lipidica nutriente con Mirtillo Rosso per rivelare una pelle più luminosa. Esfolia e rinnova la pelle per risultati visibili in tre minuti al giorno. Liquid Peelfoliant si presenta con un formato da 59ml.