VENINI al Downtown Design Dubai

VENINI conferma la propria partecipazione a Downtown Design Dubai, la principale manifestazione del Medio Oriente dedicata al mondo del design, in programma dall’8 all’11 Novembre. Una vetrina prestigiosa per raccontare le innumerevoli potenzialità progettuali ed estetiche delle proposte di Art Light dell’azienda.

Leader della vetreria d’eccezione, VENINI sceglie infatti questo appuntamento per proporre la propria visione di illuminazione contemporanea, secondo tecniche secolari, raccontando il proprio know-how che gli ha permesso di sviluppare, negli anni, soluzioni d’avanguardia dalla piccola alla grande scala.

Grazie al loro design intramontabile e ad una continua innovazione, le proposte di Art Light VENINI sono protagoniste di progetti pubblici e privati. Vere e proprie opere di luce dall’alto contenuto artistico e manifatturiero pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza decorativa e di illuminazione: applique, lampade da terra, abat jour, chandelier e proposte bespoke firmate da autori di fama mondiale, sin dalle sue origini, che rendono unico ed elegante lo spazio circostante.

Il profondo legame di VENINI con il mondo dell’illuminazione viene raccontato in fiera attraverso una spettacolare installazione: lo stand, disegnato dallo Studio Marco Piva, accoglierà una riproduzione del monumentale lampadario a cascata “Poliedri” progettato da Carlo Scarpa per l’Esposizione Internazionale “Italia ‘61” del 1961.

Un’architettura di luce composta da diversi elementi modulari di vetro soffiato che permettono di creare apparati d’illuminazione di forme e misure sempre diverse, mostrando la capacità dell’azienda di proporre soluzioni custom-made per l’ambito domestico e contract.

Un’abilità sviluppata dall’azienda in un secolo di storia e che le ha permesso di contribuire in modo significativo all’evoluzione di questo specifico settore affermandosi come partner progettuale di riferimento per i più importanti studi di architettura a livello internazionale.