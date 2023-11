Potocco amplia la collezione Cut con sedia e poltroncina outdoor

Potocco amplia la collezione Cut, disegnata da Stephan Veit, che si arricchisce grazie all’inserimento delle nuove sedia e poltroncina outdoor, diventando una famiglia di sedute completa per gli spazi da vivere all’esterno.

Immaginata e progettata con l’idea di creare una serie di sedute avvolgenti ma leggere e minimali, Cut nasce come bergère e poggiapiedi per indoor e outdoor. Proposta in una versione in pelle e tessuto per gli interni e una intrecciata per l’esterno, la famiglia è caratterizzata da un design contemporaneo ed elegante.

Nella sua versione outdoor, Cut affianca alla bergère con poggiapiedi le nuove poltroncina e sedia che ne ricalcano il profilo disegnato ed essenziale. La collezione prende forma da una struttura in tondino d’acciaio verniciato a polveri epossidiche, che disegna la silhouette armoniosa e longilinea di gambe e seduta, e da un guscio intrecciato a mano in fettuccia di gassa. L’intreccio, lavorazione simbolo dello storico know-how di Potocco, accoglie il morbido cuscino di seduta a contrasto che enfatizza, grazie alle differenze cromatiche, i dettagli artigianali della lavorazione.

L’unione originale tra leggerezza, morbide curve, spessori e un’estetica decorativa ma al tempo stesso lineare e geometrica rende Cut una collezione estremamente versatile: ideale sia per gli ambienti residenziali, come giardini e terrazze, sia per gli spazi contract, come hotel, bar e ristoranti.

Con questo ampliamento di collezione, Potocco conferma il suo percorso verso una proposta sempre più completa e coerente per gli spazi dell’abitare “in-out-in”. La convivialità, il comfort, la cura per il dettaglio e l’eleganza degli spazi interni vengono portati all’esterno, mentre le atmosfere rilassate del giardino entrano in casa, creando uno spazio unico e uno stile capace di legare indoor e outdoor.