Signature Kitchen Suite rinnova la sua linea di prodotti dedicati alla cottura

Signature Kitchen Suite, brand di elettrodomestici da cucina di alta gamma del gruppo LG Electronics, rinnova la sua linea di prodotti dedicati alla cottura: i forni combinati, il piano a induzione flex e il cassetto scaldavivande sono ora disponibili anche nella colorazione Silver, preziosa, sofisticata e dal gusto contemporaneo.

La tecnologia più intuitiva incontra il design nei Forni combinati Silver. La nuova colorazione esalta le linee essenziali dello sportello in vetro, privo di maniglia e dotato di un sensore per l’apertura; lo schermo touch ad alta definizione a colori consente di selezionare con estrema semplicità i differenti programmi, tra cui le ricette preimpostate “Gourmet chef”, prezioso supporto nella realizzazione di ricette impeccabili. Per venire incontro alle più svariate esigenze con precisione e flessibilità, Signature Kitchen Suite propone due modelli che possono essere accostati per una parete-cottura completa. Il Forno combinato vapore Silver integra la cottura tradizionale con quella a vapore: è modulabile in diverse intensità fino al 100% full steam e funzionale anche per le preparazioni sous vide. Il Forno combinato vapore e microonde Silver, invece, unisce tre modalità di cottura in un unico prodotto: compatto ed estremamente versatile, può essere ulteriormente arricchito con il Cassetto scaldavivande Silver.

Completa la gamma cottura il Piano a induzione Flex Silver. La nuova colorazione argento aggiunge un tocco inaspettato al top di lavoro mentre la tecnologia LG rende il prodotto estremamente semplice, intuitivo e flessibile. Le zone di cottura laterali, ad esempio, possono essere utilizzate singolarmente o in modalità Full Flex estendendo così la superficie a tutto il lato e consentendo una cottura uniforme anche con pentole di diverse dimensioni. Il pannello di controllo touch integrato, inoltre, consente di selezionare tutte le funzioni, inclusi i comandi rapidi che attivano le modalità cottura più frequenti con un solo gesto.

Tutti gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite sono Wi-Fi ready e gestibili da remoto in tutte le loro funzioni attraverso la app ThinQ di LG. Tra le funzionalità intelligenti, il sistema Smart Diagnosis permette di verificare il corretto funzionamento ed eventuali problematiche avvicinando il proprio dispositivo mobile all’elettrodomestico.