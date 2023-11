Maquillage Holiday 2023: la collezione firmata Chanel

Negli anni ’20, Parigi è dominata dallo stile Art déco. È un’epoca di frenesia ed esuberanza: un’apoteosi di paillettes. Libera e avanguardista, Gabrielle Chanel abbraccia questa estetica fatta di contrasti e geometrie e gioca con i codici di una nuova moda. Nel suo atelier di Rue Cambon, la stilista compone un inno alla vita attraverso abiti da sera tempestati di paillettes scintillanti.

Nel 2023, lo Studio di Creazione Maquillage rende omaggio al suo spirito audace vestendo lo sguardo di mille riflessi luccicanti per la Holiday season. Dallo splendore spensierato e dal glamour liberatorio dell’epoca nasce una nuova collezione esclusiva che evoca tutta la magnificenza dei cosiddetti “Année folles”. Con un unico imperativo: brillare.

LUMIÈRE GRAPHIQUE

Come una pioggia di paillettes minuziosamente ricamate su un abito che ondeggia al ritmo della musica, una sinfonia di riflessi luminosi costella le cinque nuance della palette LUMIÈRE GRAPHIQUE. Preziose e luccicanti, le tinte Oro Rosa, Bianco Diamante e Nero Scintillante si miscelano per creare un look occhi grafico e a contrasto.

Le palpebre così illuminate danzano un pas de deux con il tratto grafico dell’eyeliner nero SIGNATURE DE CHANEL, mentre il mascara NOIR ALLURE detta il ritmo dando volume alle ciglia e profondità allo sguardo. Un look enigmatico e irresistibilmente magnetico.

La Creazione esclusiva DUO LUMIÈRE cattura lo splendore degli anni Venti in una poudre preziosa che illumina l’incarnato e crea un look iconico. Il motivo a rilievo è un omaggio alle paillettes che Gabrielle Chanel amava utilizzare nelle sue creazioni.

Le tinte rosa champagne e bianco cristallo contengono pigmenti iridescenti che a contatto con la pelle moltiplicano istantaneamente la luminosità regalando maggiore eleganza. Applicate sopra gli zigomi e sul dorso del naso con il pennello applicatore integrato, queste nuance scintillanti illuminano il colorito con un delicato riflesso madreperlato.

Specchio dell’opulenza dei ruggenti anni Venti, ROUGE ALLURE L’EXTRAIT prende la scena con quattro tinte irresistibili. Il nuovissimo packaging in edizione limitata, impreziosito da bordi dorati è ricaricabile e racchiude una formula arricchita con Estratto di fiore di Ume e cere vegetali, dalle proprietà idratanti e protettive

Questo rossetto, ad alta concentrazione di pigmenti, si declina per le feste in Midnight Red, un ipnotico rosso metallizzato, e Roaring Purple, un porpora madreperlato, che si uniscono a Beige Brut e Rouge Puissant. Con un tributo vibrante alla brillantezza e un risultato scintillante come i raggi del sole al tramonto: ROUGE ALLURE LAQUE si declina in due nuance delicate e magnetiche. Golden Beige, un corallo dorato, e Fancy Prune, un prugna intenso metallizzato. Due rossetti gioiello per vestire delicatamente le labbra e farle brillare per tutta la notte.

Lo stile Art Déco arriva fin sulla punta delle dita: LE VERNIS illumina la manicure con colori preziosi, audaci e sensuali. White Silk, un bianco rosato, Tuxedo, un oro antico, e Sequins, un nero scintillante, sono tre nuovi smalti creati per le feste di fine anno… e non solo.