La stagione invernale al Cresta Palace Hotel di Celerina

A Celerina, una delle destinazioni invernali più amate, a pochi km da St. Moritz, il Cresta Palace non è solo un hotel che accoglie gli ospiti nelle nuove e moderne camere e suite, ma è anche l’indirizzo dove incontrarsi dopo una giornata sulla neve. Tra amici, in famiglia o in coppia, l’hotel ha pensato a tutti, proponendo appuntamenti da non perdere da dicembre 2023 a febbraio 2024, per gli ospiti dell’hotel e anche per gli esterni.

Imponente tra le montagne e immerso nella natura, il Cresta Palace dispone di 90 camere e suite di cui molte recentemente rinnovate con un design moderno e tanti dettagli di stile Art Nouveau e Belle Epoque, che diventano il complemento perfetto a tutti i servizi che l’Hotel offre.

Nel cuore di Celerina, il Cresta Palace è il luogo perfetto per uno Ski-in/Sky-out alla fine di una giornata di sci o sulla neve. La grande sala liberty del Cresta Palace di Celerina si trasforma così, in inverno, nella location migliore dove riscaldarsi con una tazza di tea, accompagnati dalla musica live del pianoforte. L’appuntamento dell’Afternoon tea propone una selezione di tea organici Sirocco accompagnati da étagère dolci e salate del Pastry Chef Andrea Burroffato; immancabile il testing della torta di noci tipica dell’Engadina.

In inverno il nostro corpo ha particolarmente bisogno di recuperare energie, soprattutto dopo una giornata trascorsa sulla neve e la Vita Pura SPA del Cresta Palace – 1200mq – vanta una posizione invidiabile diventando il luogo perfetto per il relax. I suoi ampi spazi la rendono una vera destinazione durante l’inverno in cui l’acqua è protagonista, nella grande area umida e nella grande piscina al coperto, vista montagne innevate. Tra i massaggi che la SPA propone, direttamente dalle Hawaii il Lomi Lomi Nui, che riequilibra le energie del corpo, stimolandone il potere di guarigione e creando un risultato duraturo nel tempo.

Durante il mese di febbraio oltre ai tradizionali massaggi, la SPA propone agli ospiti dell’hotel e agli esterni che ne prenotato l’accesso, nuovi trattamenti a base di erbe naturali, realizzati con gli esclusivi prodotti del Team Dr. Joseph e Doctor Babor Pro. L’abbonamento alla Spa è disponibile per tutta la stagione invernale, con formula mensile o giornaliera.