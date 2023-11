La collezione Blooming Peonies by Sisley-Paris

Per la prima volta, Sisley-Paris decora con le poetiche illustrazioni della pittrice polacca Elzbieta Radziwill, non solo la sua iconica Émulsion Écologique formule avancée, ma anche tre prodotti di make-up: Phyto-Blanc Le Cushion, Phyto-Teint Ultra Éclat e Le Phyto-Gloss.

Elzbieta Radziwill infonde nella collezione uno spirito delicato, adornando i prodotti con la sua colorata interpretazione di quella che in Cina è considerata la regina dei fiori. Simbolo di bellezza, amore e abbondanza, la peonia si distingue per la sua spettacolare e cangiante fioritura; al centro di una serie di racconti e leggende, è il fiore ideale per dare vita a queste edizioni limitate.

ÉMULSION ÉCOLOGIQUE FORMULE AVANCÉE

Émulsion Écologique formule avancée è il trattamento universale adatto a donne e a uomini di tutte le età, e per tutti i tipi di pelle. Possiede la capacità di adattarsi alle esigenze cutanee, per aiutare l’epidermide a funzionare in modo ottimale. Questa formula unica, che deve la sua reputazione e il suo successo a un complesso originale di cinque estratti vegetali, è stata ora arricchita con due nuovi principi attivi – gli estratti di Bardana e Olmaria – per favorire l’equilibrio del microbiota e stimolare le naturali difese epidermiche. Equilibrata, rafforzata e rivitalizzata, la pelle è più resiliente e la sua qualità è visibilmente migliorata.

PHYTO-BLANC LE CUSHION

3 tonalità: 00C Swan / 00W Shell / 0C Vanilla

A poco più di un anno dal suo lancio, Phyto-Blanc Le Cushion si rivela già sotto una nuova luce. L’applicazione cushion del fondotinta si combina con l’esperienza skincare del complesso brevettato Phyto-Blanc, per offrire un’azione in due fasi: correzione immediata e ottimale dell’incarnato, per una maggiore uniformità e trasparenza grazie a una copertura leggera, e un effetto idratante e illuminante, con le successive applicazioni. La sua formula SPF 30/PA +++, anti-inquinamento, protegge la pelle dalle aggressioni esterne. (in vendita online e Maison Sisley)

PHYTO-TEINT ULTRA ÉCLAT

3 tonalità: 0W Porcelaine / 0C Vanilla / 2C Soft Beige

Si tratta del fondotinta iconico Sisley che illumina e uniforma istantaneamente l’incarnato. La sua texture leggera, confortevole e a lunga tenuta offre una copertura modulabile, fondendosi con la pelle per un risultato naturale e un finish radioso. Giorno dopo giorno, la luminosità si rivela e si rafforza grazie a due elementi chiave: un complesso di minerali che agisce in profondità sulla pelle e uno scudo anti-inquinamento e anti-ossidante in superficie.

LE PHYTO-GLOSS

4 tonalità: n.3 Sunrise / n.4 Twilight / n. 9 Sunset / n. 10 Star

Sisley propone quattro colori best seller in edizione limitata della versione must-have del suo gloss: brillantezza estrema e colori vibranti per una formula soin non appiccicosa, che non lascia traccia. Le labbra sono immediatamente idratate, rimpolpate e levigate. Giorno dopo giorno, applicazione dopo applicazione, sono sempre più morbide e setose.