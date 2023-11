L’area living secondo La Casa Moderna

Il living domestico è l’ambiente della casa dove la maggiore ampiezza di spazi e pareti disponibili soddisfa la necessità di trovare il posto perfetto per elementi tecnologici sempre più importanti per l’home entertainment, accanto a libri e oggetti decorativi. Il tutto da realizzare in equilibrio armonico tra funzionalità ed estetica, pensando al senso di relax che questo ambiente deve comunicare. L’ampia proposta di La Casa Moderna offre numerose ispirazioni per approcci eterogenei, che gli interior designer del brand sapranno tradurre poi in progetti personalizzati grazie alla flessibilità di arredi singoli e sistemi.

Da un lato la razionalità delle pareti attrezzate, con vani a giorno e chiusi in cui integrare anche piani scrittoio; nelle versioni autoportanti cielo-terra si trasformano in divisori verso l’ambiente cucina; giocando invece con volumi monocromatici si potrà dar vita ad una parete più architettonica, fino ad un’interpretazione libera basata sull’accostamento di arredi lineari di diversa matrice come una madia colorata e una libreria in metallo leggera che lascia agio visivo a quello che è riposto sui suoi ripiani. Ed è proprio a quest’ultimo arredo che La Casa Moderna pone grande attenzione: orizzontale, verticale, aperta o chiusa, è un elemento che si reinventa a seconda degli spazi, dei gusti e delle esigenze. Ante battenti o scorrevoli, laccate, in vetro o legno, pannelli passacavi e piani a ribalta. Per La Casa Moderna la libreria è un sistema completamente componibile, flessibile e versatile.

Flessibilità e versatilità anche per i componenti modulari – appesi, sospesi o a terra – con le possibilità infinite di composizione e di forme oltre che di finiture. Mobili che diventano TV-unit sempre più grandi, più smart, più importanti con il sistema porta TV girevole per schermi fino a 65 pollici che può essere integrato al mobile. Se dotati di pianali in forte spessore e mensoloni sono gli elementi con cui creare una comoda zona operativa in casa. O anche con l’integrazione di scrittoi ribaltabili o a scomparsa per andare incontro ai nuovi bisogni del vivere l’ambiente casa, cucendo su misura gli spazi studio-lavoro. Non ultimo, sempre più spesso i mobili sono progettati per essere completati da impianti di illuminazione LED trasformando una parete in veri elementi di design. Come dire, la luce che arreda!

L’idea di contenimento funzionale e arredo decorativo trova quindi tra le proposte di La Casa Moderna, una grande varietà di soluzioni, basate sulla forma, sulle finiture materiche e sul colore, dettati anche dai trend del mercato in modo da andare a completare, insieme a sedute e altri complementi, aree living accoglienti per sé e per gli ospiti. Sempre più spinta la customizzazione sui bisogni del cliente alla quale La Casa Moderna risponde con la consulenza dei suoi oltre 60 punti vendita presenti sul territorio italiano.

La formula studiata da La Casa Moderna, nella sua completezza, che prevede che il cliente sia accompagnato in tutte le fasi della progettazione di una casa o di una stanza, della scelta degli arredi su misura o standard fino al loro montaggio, garantisce un risultato finale in linea alle aspettative e desideri, nel rispetto di budget e tempi.