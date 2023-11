Hyaluronic Advance: a base di Kudzu, l’ingrediente adattogeno dall’azione antiossidante

Dalla scienza del laboratorio interno LeLang Skincare, nasce la nuova versione della crema viso Hyaluronic Advance: un prodotto dall’azione simil filler e insieme profondamente idratante che deve la sua profonda efficacia alla combinazione di Kudzu e tre diversi tipi di Acido Ialuronico, che lavorano in maniera sinergica per mantenere la pelle elastica, morbida e rimpolpata.

Il Kudzu , è una pianta adattogena leguminosa perenne anche conosciuta come Pueraria lobata, che cresce in Cina ed è utilizzata sin dai tempi antichi per le sue proprietà curative. Dalla vite kudzu si ricavano alimenti, medicinali e non solo.

La ricerca moderna ha identificato le proprietà fitoestrogeniche del kudzu dovute all’alto contenuto di isoflavoni tra cui puerarin, daidzin e daidzein. Queste caratteristiche rendono il Kudzu un’ottimo ingrediente per la cura della pelle dall’azione anti age. Il Kudzu possiede potenti effetti antiossidanti e sbiancanti per la pelle, insieme ad azioni antibatteriche e antinfiammatorie.

La sua è una doppia azione che da una parte stimola la produzione di collagene ed elastina mentre dall’altra sopprime gli enzimi responsabili della distruzione delle stesse proteine essenziali della pelle. Un elisir di giovinezza che combatte quasi tutti i fattori di invecchiamento della pelle lasciandola soda, rimpolpata e uniforme nell’incarnato.

Formulata con una potente combinazione di Acido Ialuronico proveniente da differenti fonti naturali e brevettate, con diversi pesi molecolari e dall’effetto ultra filler immediato, Hyaluronic Advance agisce velocemente sulla matrice extracellulare con esito riempitivo sui solchi della pelle e ristabilendone elasticità.

Oltre alla presenza dei diversi tipi di Acido Ialuronico e al Kudzu la formulazione di Hyaluronic Advance è completata da:

Niacinamide (Vitamina B3), un complesso di esopolisaccaridi marini che stimolano Acido Ialuronico Endogeno già esistente, perfezionando l’aspetto della pelle;

Acido Ialuronico reticolato, attivo dall’effetto riempitivo del derma.

Hyaluronic Advance | I principali attivi oltre al Kudzu

Hyalo Marine , un ingrediente biotecnologico derivato dalle alghe ricco di polisaccaridi e Acido Ialuronico a basso peso molecolare. Agisce come attivatore della superficie cutanea grazie alla presenza di vitamine e oligoelementi che impediscono la metalloproteinasi e, combinato con l’Acido Ialuronico, dona un immediato effetto lifting creando uno strato superficiale liscio e omogeneo, elastico sulla pelle, che preserva l’umidità fisiologica della superficie cutanea minimizzando la perdita di acqua transdermica.

, un ingrediente biotecnologico derivato dalle alghe ricco di polisaccaridi e Acido Ialuronico a basso peso molecolare. Agisce come attivatore della superficie cutanea grazie alla presenza di vitamine e oligoelementi che impediscono la metalloproteinasi e, combinato con l’Acido Ialuronico, dona un immediato effetto lifting creando uno strato superficiale liscio e omogeneo, elastico sulla pelle, che preserva l’umidità fisiologica della superficie cutanea minimizzando la perdita di acqua transdermica. Hyacare Filler , un bio polisaccaride di Acido Ialuronico a rete tridimensionale che riduce in maniera istantanea le rughe del viso. Hyacare® Filler è un ottimo riempitivo delle rughe che aumenta l’elasticità cutanea e supporta in maniera efficiente l’idratazione naturale della pelle. Un filler dermico naturale ad uso topico che sostituisce in maniera efficace i filler dermici a iniezione.

, un bio polisaccaride di Acido Ialuronico a rete tridimensionale che riduce in maniera istantanea le rughe del viso. Hyacare® Filler è un ottimo riempitivo delle rughe che aumenta l’elasticità cutanea e supporta in maniera efficiente l’idratazione naturale della pelle. Un filler dermico naturale ad uso topico che sostituisce in maniera efficace i filler dermici a iniezione. Phylcare Sodium Hyaluronate 0,5XS + 0,5HW , un composto di Acido Ialuronico naturale con effetto idratante e che migliora l’elasticità cutanea riducendo la formazione di segni e la profondità delle rughe. La struttura molecolare di Phylcare® permette di agire sulla pelle anche a piccole dosi poiché crea un film che assicura levigatezza e compattezza. Posto all’interno di formulazioni innovative è anche in grado di migliorare l’assorbimento e l’azione degli altri agenti relipidanti lavorando in sinergia con gli altri ingredienti attivi. Questa particolare tipologia di Acido Ialuronico raggiunge elevati livelli di efficacia riducendo la sensazione di tensione della pelle, proteggendola dai raggi UV e dall’ossidazione e promuovendo la rigenerazione cutanea.

, un composto di Acido Ialuronico naturale con effetto idratante e che migliora l’elasticità cutanea riducendo la formazione di segni e la profondità delle rughe. La struttura molecolare di Phylcare® permette di agire sulla pelle anche a piccole dosi poiché crea un film che assicura levigatezza e compattezza. Posto all’interno di formulazioni innovative è anche in grado di migliorare l’assorbimento e l’azione degli altri agenti relipidanti lavorando in sinergia con gli altri ingredienti attivi. Questa particolare tipologia di Acido Ialuronico raggiunge elevati livelli di efficacia riducendo la sensazione di tensione della pelle, proteggendola dai raggi UV e dall’ossidazione e promuovendo la rigenerazione cutanea. ESP Seafill , un esopolisaccaride marino che agisce sulla matrice extracellulare con un effetto filler immediato. Derivato dall’isolamento di un microrganismo presente nelle zone della Bretagna, in Francia, si tratta di un prodotto che viene direttamente metabolizzato dal microbiota che, una volta consumati tutti i nutrienti semplici, passa alla metabolizzazione di questo polimero ad alto peso molecolare. La sua azione superficiale è immediata e funziona come riempitivo dei solchi sulla pelle e levigatore. ESP Seafill dimostra che anche una molecola ad alto peso molecolare è in grado di attivare percorsi biologici sulla pelle con risultati davvero sorprendenti.

, un esopolisaccaride marino che agisce sulla matrice extracellulare con un effetto filler immediato. Derivato dall’isolamento di un microrganismo presente nelle zone della Bretagna, in Francia, si tratta di un prodotto che viene direttamente metabolizzato dal microbiota che, una volta consumati tutti i nutrienti semplici, passa alla metabolizzazione di questo polimero ad alto peso molecolare. La sua azione superficiale è immediata e funziona come riempitivo dei solchi sulla pelle e levigatore. ESP Seafill dimostra che anche una molecola ad alto peso molecolare è in grado di attivare percorsi biologici sulla pelle con risultati davvero sorprendenti. Vitamina B3 (Niacinamide) , uno degli ingredienti attivi a uso topico utilizzato come anti età che migliora l’idratazione della pelle prevenendo l’evaporazione dell’umidità nell’ambiente. È anche un antinfiammatorio naturale, quindi è ottimo per calmare la pelle irritata ma anche per le persone con pelle sensibile. La Niacinamide contribuisce ad attenuare i segni prematuri d’invecchiamento cutaneo aumentando la produzione di collagene e agendo sulle macchie. Inoltre, la Vitamina B3 o Niacinamide controlla la produzione di sebo della pelle migliorando l’equilibrio lipidico cutaneo. La Niacinamide è ideale per ridurre il rischio di irritazione causato da altri ingredienti attivi.