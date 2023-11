Aeronautica Militare, il brand che emoziona

Total look dall’estetica raffinata, pratica ed essenziale. Aeronautica Militare racconta una storia d’eccellenza che celebra il connubio costante tra innovazione e tradizione artigianale. Una FW23/24 di qualità, versatile e capace di soddisfare le richieste e i gusti dei consumatori più esigenti che unisce stile e performance e rende omaggio alla 46° Brigata di Pisa che con i suoi velivoli è impegnata in missioni nell’ambito del trasporto aereo sia di carattere militare sia civile. Una collezione che, come da tradizione, si sviluppa in quattro linee: Pilot, Heritage, Urban e Sport per rispondere alle richieste di un pubblico sempre più attento e consapevole.

PILOT – stile inconfondibile, accentuata ispirazione military, cura dei dettagli e grande attenzione all’utilizzo dei materiali che mescolano praticità e tecnologia. A nuovi lavaggi e tessuti tinti in capo, si aggiunge l’utilizzo importante del denim, icona per eccellenza dell’abbigliamento casual, la vestibilità viene rinnovata e i colori dominanti sono il verde salvia, il verde scuro e il nero.

HERITAGE – impreziositi da grafiche a contrasto e patch che hanno fatto la storia del brand, i capi di questa linea hanno carisma e uno stile che trascende ogni trend. Look casual e informali, pensati per un uomo di carattere che vuole sottolineare la propria personalità e le proprie passioni.

URBAN – linee pulite e vestibilità confortevoli, per un uomo che cerca capi perfetti per un utilizzo quotidiano e da lavoro, sia dentro sia fuori casa. Le grafiche e le patch sono discrete, lasciano posto all’iconica aquila turrita, stemma simbolo distintivo del brand, realizzata in ecopelle per dare un tocco elegante e originale ai capi. I colori sono panna, grigio mélange, marrone e i classici toni del blu.

SPORT – pochi capi, circa 20, dal DNA esclusivamente sportivo, in grado di donare assoluta libertà di movimento a chi li indossa. I materiali e i tessuti dei capispalla sono versatili e funzionali, dal sapore un po’ leisure, con pesi diversi che li rendono adatti ad ogni situazione.

Aeronautica Militare è uno dei più famosi brand italiani di moda sportswear nato ormai 19 anni fa da una convenzione speciale accordata dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana alla Cristiano di Thiene SpA. AERONAUTICA MILITARE racconta una storia vera ed autentica che trasmette energia ed entusiasmo, è un mix ben riuscito di coerenza, ingegno stilistico e qualità e in questi anni ha saputo conquistare una forte posizione nel mercato italiano e estero.