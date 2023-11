Riflessi presenta le nuove sedie Chic e Carmen senza braccioli

Dalla creatività e dalla continua innovazione RIFLESSI nascono le nuove sedute Chic e Carmen senza braccioli. Il profondo know-how dell’azienda incontra materiali di prestigio in proposte eclettiche dall’anima tutta Made in Italy.

La nuova sedia Chic, generosa nei volumi e votata al miglior comfort, invita alla convivialità. Il nuovo modello si distingue per i dettagli sartoriali che si evidenziano nelle graziose pieghe, nelle linee morbide che definiscono lo schienale ergonomico e la seduta arricchita con fasce elastiche. La massima comodità è assicurata dall’imbottitura in poliuretano flessibile stampato a freddo. Pensata anche con schienale alto, senza braccioli e nella versione comfort, è una proposta di grande pregio che ben si inserisce nella gamma del catalogo RIFLESSI. In un’ottica di completa personalizzazione Chic è disponibile in un’ampia varietà di rivestimenti e le gambe in metallo sono declinabili nelle finiture grafite, champagne, bronzo e titanio, cobalto e ottone spazzolati a mano, oppure con base in legno.

Per soddisfare le più varie esigenze estetiche e progettuali l’azienda presenta la nuova sedia Carmen senza braccioli in cui si ritrovano i tratti decisi e la forte personalità che caratterizzano l’omonima famiglia. Perfetta per arredare le zone living, la nuova proposta è declinabile nell’ampia gamma di rivestimenti del catalogo RIFLESSI in abbinamento alle 6 finiture disponibili per le gambe in metallo – champagne perlato, grafite, bronzo e ottone, cobalto e titanio spazzolati a mano – per completare ogni palette cromatica.

La cura artigianale e l'alta tecnologia hanno permesso all'azienda di dare vita ad una proposta dall'anima contemporanea di altissima qualità: caratterizzata da un telaio in acciaio integrato nella scocca, Carmen senza braccioli presenta seduta e schienale con fasce elastiche ed imbottitura in poliuretano flessibile stampato a freddo che le conferiscono il massimo comfort attraverso volumi ergonomici ma eleganti.

