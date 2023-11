Agnostico Artist Limited Edition 2023 di Bullfrog

Immaginatevi un giardino magico e incantato, un luogo dall’allure fatata: è proprio all’interno di questo spazio ammaliante che ha preso forma la nuova Limited Edition di Agnostico, il prodotto best seller per barba e capelli di Bullfrog.

L’autore del progetto è l’artista David Sossella, celebre illustratore veneto, che ha reinterpretato la natura e lo spirito della rana, elemento che contraddistingue il brand, trasformandola in una rana magicacheper metà è rana e per metà è toro, rappresentando così la piena essenza di Bullfrog.

Il giardino magico nel quale vive la rana toro ha due anime distinte: il giorno e la notte. Nascono così Agnostico Artist Day e Agnostico Artist Night, due varianti in Limited Edition del prodotto più emblematico e conosciuto di Bullfrog, diventato un vero must have per migliaia di uomini: un Balsamo Multifunzione per la cura della barba, ideale anche per nutrire i capelli senza appesantirli, perfetto come idratante per viso e corpo e per spegnere le irritazioni della pelle dopo la rasatura.

Le due magiche varianti Day e Night, perfette a Natale per un regalo d’autore e da collezione, si distinguono per i colori dell’illustrazione ma il prodotto all’interno è lo stesso di sempre, caratterizzato dalla sua inconfondibile profumazione: un cocktail legnoso e aromatico, con una nota d’anice in testa, cuoio e tabacco nel corpo e Bay Rum nel fondo.

Le collaborazioni artistiche, come è noto, rappresentano un tratto distintivo della storia di Bullfrog e questo sodalizio con David Sossella, che ha realizzato due inedite illustrazioni da collezione, trasporta le note di Agnostico in un giardino incantato dove di giorno la magica rana toro tatuata assorbe la luce del sole e fa risaltare i colori sgargianti di fiori e piante e di notte emana la luce assimilata mettendo in risalto la parte più tenebrosa che la natura ha da offrire.

Le Limited Edition, perfette idee regalo da mettere sotto l’albero di Natale, sono disponibili anche online (ma non c’è possibilità di scegliere la versione preferita) mentre le gift box, piccola e grande, si trovano nei barbershop Bullfrog: un’occasione speciale per regalare o regalarsi un momento di relax e di grooming a regola d’arte con Agnostico, l’alleato numero uno della cura della barba. Non solo a Natale.