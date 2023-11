Il lato “verde” di Bell & Ross

L’ispirazione per Bell & Ross oscilla tra il cielo e il mare. Con il suo quadrante verde, il nuovo BR 05 Chrono Green Steel celebra il matrimonio tra la natura contemplativa e il gusto per le prestazioni urbane; un modello di architettura contemporanea per un cronografo progettato per le esplorazioni urbane.

Il quadrante verde del nuovo BR 05 Chrono Green Steel porta una ventata di aria fresca al paesaggio urbano. Il verde satinato del quadrante rigenera l’estetica degli orologi da sport e da città. Colore della fortuna, il verde è prima di tutto il simbolo della natura e della speranza. Un’ispirazione di ampio respiro, per un orologio che soddisfa le aspettative di una generazione che aspira al rinnovamento.

In quanto materiale che simbolizza la sua progressiva affermazione nelle nuove città, l’acciaio ha una forza enfatizzata dalla sua lucentezza. Al fine di manifestare lo spirito urbano e moderno del nuovo BR 05 Chrono Green Steel, è sembrato naturale scolpire in acciaio inossidabile le parti che compongono il complesso assemblaggio della cassa da 42mm di diametro, con il suo design «il tondo nel quadrato» al centro dello stile di Bell & Ross. Accentuando lo spessore, enfatizzando l’elegante sofisticatezza dell’orologio ed esprimendo l’importanza del gioco di luci come in una città contemporanea, le superfici satinate sono perfettamente piane, mentre le bisellature sono lucide. Con il suo quadrante verde, questa cassa in acciaio strutturato, coniuga la forma organica con quella geometrica. Un’architettura abbastanza elaborata per sedurre gli esploratori moderni della città.

Con il bracciale in acciaio integrato alla cassa, il BR 05 Chrono Green Steel adotta una forma di un segnatempo veramente contemporaneo.

«La cassa e il bracciale sono una cosa sola. Questo design è un richiamo a un tipo di orologio che è apparso per la prima volta negli anni ‘70. Trasposto nell’identità di Bell & Ross, siamo stati in grado di raggiungere un risultato che è allo stesso tempo chiaro, moderno e grafico», sottolinea Bruno Belamich, Direttore Creativo di Bell & Ross, riferendosi all’esemplare che è progettato per essere versatile e facilmente leggibile. Gli effetti di diffusione della luce del quadrante verde evidenziano questi punti di forza, con un contatore a ore 3 che indica i minuti cronografici e un altro a ore 9 che mostra i piccoli secondi. La data è visibile tramite una piccola finestrella posizionata tra le ore 4 e 5. Rimuovendo il superfluo, il nuovo BR 05 Chrono Green Steel va dritto all’essenziale.

Nel cuore della famiglia BR 05, il nuovo Green Steel è parte della gamma di cronografi del brand, caratterizzata dal movimento meccanico a carica automatica BR-CAL301. Questo robusto calibro offre grande affidabilità e notevole efficienza. Visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, il rotore è un disco completo finemente scheletrato, ispirato al cerchione di un’automobile: una firma caratteristica dei movimenti automatici di Bell & Ross.