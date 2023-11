Hug 01 Round, l’insolito letto di Noctis

Libertà di personalizzazione, massima versatilità, alto valore estetico ed eccellente praticità sono i concetti chiave della collezione Hug di Noctis, affermata realtà con una straordinaria expertise nell’ambito dei letti tessili 100% Made in Italy.

Contraddistinto da linee comode e accoglienti che consentono di rilassarsi in un grande “abbraccio”, come dichiarato nel nome, il programma Hug – disegnato dallo Studio di progettazione Eva in.design in collaborazione con l’ufficio tecnico di Noctis – è pensato per chi desidera avere un prodotto esclusivo, grazie alle infinite combinazioni possibili. Un pezzo unico in grado di donare grinta e personalità a qualsiasi ambiente e di soddisfare qualsiasi esigenza d’arredo o di gusto personale.

Il modello Hug 01 Round è un letto insolito, forte e deciso. Animo robusto e cuore dolce. Un abbraccio accogliente e protettivo. I due morbidi cuscini circolari, rimuovibili e sfoderabili, sono l’elemento caratteristico e funzionale di questo letto. Realizzati in schiumato ad alta densità e rivestiti con tessuto abbinato al giroletto, arricchiscono e aggiungono comfort al pannello della testata in legno, disponibile a sua volta in diversi colori e finiture. Un gioco di linee curve, infinite possibilità di abbinamento e personalizzazione. Per chi ha necessità di ottimizzare lo spazio e di ordinare la camera in modo rapido ed efficace, il modello Hug 01 Roundconsente di posizionare degli ergonomici tavolini rotondi su entrambi i lati del letto.